¿Qué pasa en Venezuela hoy 29 de agosto? El Consejo Europeo determinó que Nicolás Maduro no será reconocido como el Presidente legítimo a pesar de que fue reelecto.

Así lo sentenció hoy 29 de agosto el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien indicó que el bloque resolvió que no reconocerán a Nicolás Maduro.

En ese sentido, el representante del Consejo Europeo dijo que a pesar de que Nicolás Maduro seguirá al frente del cargo, no lo reconocerán como Presidente legítimo de Venezuela.

A 32 días de celebradas las elecciones presidenciales en Venezuela, hoy jueves 29 de agosto el Consejo Europeo, se sumó al rechazo internacional contra Nicolás Maduro.

Fue tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que el Consejo Europeo resolvió que no va a reconocer a Nicolás Maduro como el Presidente legítimo de Venezuela.

Al respecto, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo que tras el encuentro se concluyó que el triunfo de Nicolás Maduro carece de ”legitimidad democrática”.

Por ello, el representante del Consejo Europeo indicó que aun cuando Nicolás Maduro seguirá al frente del cargo, el bloque continental lo considera un mandatario de facto.

Lo anterior debido a que advirtió que el presunto triunfo que obtuvo el presidente el pasado 28 de julio, se basa en resultados electorales que “no pueden ser verificados”.

”Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones”

Josep Borrell. Jefe de la diplomacia de la Unión Europea