Prohíben a modelo fitness abordar su vuelo por usar “ropa ofensiva” en Estados Unidos

Denis Saypinar es una joven originaria de Turquía, quien se dedica al fisicoculturismo y a ser modelo fitness.

La modelo fitness cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, donde relató su experiencia en el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth con la aerolínea American Airlines.

A la joven de 26 años de edad, le prohibieron abordar su vuelo, debido a la ropa que llevaba, la cual fue catalogada como “ofensiva” . Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio.

Por medio de sus redes sociales Denis Saypinar explicó que se encontraba en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth para llegar a la ciudad de Miami en Florida.

Sin embargo, minutos antes de abordar al avión, el personal de vuelo no le permitió entrar. Le explicaron que su ropa “no era adecuada” y que podía “ofender” a las demás familias del vuelo.

“Ellos literalmente no me dejaron abordar un vuelo porque estaba usando esto y me dijeron que estaba desnuda”.

Denis Saypinar