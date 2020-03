Coronavirus: Primer Ministro de Reino Unido ordena confinamiento en toda su población

Boris Johnson dijo que son necesarias las medidas de contención extrema para hacer frente al Coronavirus Covid-19.

México.- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hizo oficial su anuncio de cuarentena por el Covid-19 para toda la población de la isla, en donde sólo se permitirá la salida de personas para hacer ejercicio, ir de compras o trasladarse al trabajo.

"A partir de esta noche debo dar a los británicos una instrucción muy simple: deben quedarse en casa", dijo Johnson mensaje solemne transmitido este lunes 23 de marzo.

El llamado oficial al confinamiento llega en un momento donde las autoridades han confirmado 6 mil 650 casos de coronavirus y 335 muertos, con un universo potencial de hasta 55 mil posibles pacientes infectados.

El Primer Ministro del Reino Unido aclaró que sólo se permitirá que los ciudadanos salgan de sus hogares para propósitos muy limitados. Estos incluyen hacer la compra de insumos básicos, un tipo de ejercicio diario como andar o correr -solo o con personas del mismo hogar-, cualquier necesidad médica e ir al trabajo "pero sólo cuando sea absolutamente necesario y no se pueda hacer desde casa".

De esta manera, el Reino Unido se suma a otros países de la región, como Italia, Francia y España que han endurecido sus medidas para intentar contener la expansión del virus, mismo que hasta el momento ha convertido en Europa en el continente con las mayores afectaciones respecto a su población.

Este fin de semana surgió preocupación en Inglaterra por la cantidad de personas que acudieron en grupos a parques y playas, ignorando la consigna de evitar el contacto social.

En caso de que los ciudadanos no sigan la instrucción, la policía tendrá la facultad de sancionar con una multa a los infractores, así como disuadir la concentración pública.

"No deben encontrarse con amigos, si les piden que salgan deben decir que no. No (pueden) reunirse con familiares que no vivan en su mismo hogar" Boris Johnson. Primer Ministro del Reino Unido.

Con información de AFP