Por violencia en Miami Beach, declaran toque de queda en pleno spring break

Debido a la violencia de días recientes en Miami Beach, las autoridades declararon un toque de queda en la ciudad a pesar de que se está llevando a cabo el spring break.

Así lo anunciaron este martes 22 de marzo las autoridades de Miami Beach, luego de que se registraron actos de violencia como un par de tiroteos durante el pasado fin de semana.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Miami Beach, el toque de queda que se impondrá en la ciudad pese a la actual temporada de spring break, se aplicará durante la noche.

Durante el pasado fin de semana, se registraron varios actos de violencia en Miami Beach, entre ellos un par de tiroteos que dejaron un saldo de 5 personas heridas.

Ante ello, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber anunció la imposición de un toque de queda al señalar que el spring break no se trata de una acción promovida por las autoridades.

Al anunciar la medida debido a los actos de violencia, el alcalde señaló que su gobierno no pide ni fomenta el spring break, sino que solo lo soporta y ahora ya no está dispuesto a hacerlo.

“No podemos soportarlo más (...) No pedimos el spring break. No lo promovemos. No lo fomentamos. Simplemente lo soportamos y, francamente, no es algo que queramos soportar”

Dan Gelber. Alcalde de Miami Beach