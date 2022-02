Joe Biden pide a estadounidenses abandonar Ucrania, ante posible invasión de Rusia

Por la posible invasión de Rusia, estadounidenses deben abandonar Ucrania, urgió Joe Biden este jueves 10 de febrero.

En entrevista con NBC News, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden señaló que los ciudadanos de su país que están en Ucrania, deben abandonar el país ante una posible invasión de Rusia.

Así lo pidió Joe Biden al señalar que el ejército de Rusia se trata de una de las fuerzas militares de mayor importancia en todo el mundo.

“Los ciudadanos estadounidenses deberían marcharse ahora. Estamos tratando con uno de los mayores ejércitos del mundo” Joe Biden

Voluntarios en Ucrania participan en entrenamientos militares (Sergey Dolzhenko EFE/EPA)

Insiste Joe Biden en descartar envío de tropas estadounidenses a Ucrania

Pese a la posible invasión de Rusia a Ucrania, Joe Biden insistió en no mandar tropas de Estados Unidos, aun cuando dijo, exista la necesidad de realizar una misión de rescate de ciudadanos de su país.

Sobre ello, Joe Biden advirtió que de ordenar el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, se correría el riesgo de iniciar una guerra mundial.

“Eso es una guerra mundial. Cuando estadounidenses y rusos comienzan a dispararse, estamos en un mundo muy distinto” Joe Biden

Sin embargo, Joe Biden pidió a Vladimir Putin actuar de manera sensata en el caso de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el territorio de Ucrania.

Al respecto, Joe Biden consideró que la eventual invasión de Rusia a Ucrania es una acción insensata, pese a lo cual dijo esperar que prive la sensatez para no afectar a los ciudadanos estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos agregó que no debería mandar ningún mensaje a Vladimir Putin sobre dicho asunto, pues aseguró que su homólogo ruso “lo sabe”.

Rusia ha desplegado 100 mil soldados en su frontera con Ucrania

Cabe destacar que en el gobierno de Rusia ha concentrado hasta el momento en fronteras con Ucrania, más de 100 mil soldados.

Pese a ello, las autoridades de Rusia han rechazado que el despliegue militar en inmediaciones de Ucrania tengan la intención de llevar a cabo una invasión.

No obstante, han señalado que se podría proseguir con una acción “técnico-militar” durante los próximos días -de la cual no se especificado más información- si no se cumplen ciertas exigencias.

En medio de las crecientes tensiones, Ucrania criticó la realización de ejercicios navales por parte de Rusia, pues acusan hicieron “casi imposible” la navegación en el Mar Negro y el Mar de Azov.