Policías de la Unidad Táctica de Operaciones inmediatas dispersó a los jóvenes aglomerados en la playa

El pasado sábado 2 de enero, policías de la Unidad Táctica de Operaciones inmediatas de Pinamar, en Argentina, dispersaron a los jóvenes que se aglomeraron en la playa de la ciudad sin sin cumplir con el distanciamiento social recomendado y sin el correcto uso del cubrebocas.

Un video que ya es viral en redes sociales muestra el momento en que el Comando Especial de policías armados con balas de goma pasan en sus vehículos por entre los turistas que se dieron cita para disfrutar del mar, el Sol y la música en plena pandemia de coronavirus.

"Policías no buscan confrontar": Ministerio de Seguridad

La medida de enviar a los agentes entrenados para intervenir en disturbios fue tomada por el Ministerio de Seguridad, debido a que afirman, confían más en esta fuerza que en los agentes de comisarías: " Queremos evitar heridos, por eso usamos balazos de goma ; no nos interesa confrontar, sólo que respeten las medidas de distanciamiento".

Asimismo, Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar, confirmó que actualmente cuentan con 550 policías de las fuerzas especiales que están en espacios públicos en Pinamar actuando para disipar las concentraciones con el objetivo de que no se produzcan incidentes ni contagios.

"Pinamar":

Porque reportan que la Policía dispersó a la gente en una de sus playas pic.twitter.com/0wCPQsHRUz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 3, 2021

Aunque no hay estado de queda, además de la presencia policial, el Municipio trabaja en la playa con agentes de fiscalización para atentar contra los bailes que los grupos arman al atardecer: "Estos policías tienen entrenamiento y no tienen los vicios de las comisarías. Lo que no nos puede pasar es que se nos desbanden las playas ", explicaron.

Por su parte, Alberto Ángel Fernández, presidente de Argentina, declaró al respecto que el video de Pinamar es increíble: "Me imagino que debe ser un problema de toda la Costa, donde la gente se distiende, y lógicamente, cuando uno se distiende, olvida estos cuidados".