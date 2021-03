Robert Redfield, exdirector de los CDC, señaló que el Covid-19 pudo ser creado en un laboratorio en China, aunque no ofreció pruebas de ello.

Aun cuando no ofreció pruebas concisas, el exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) Robert Redfield, acusa que la variante del coronavirus Covid-19 se creó en un laboratorio en China.

Así lo declaró Robert Redfield en una entrevista para el documental de la cadena CNN llamado “Covid War: los doctores de la pandemia hablan”. En el documental el exdirector de los CDC de Estados Unidos señala que los casos de Covid-19 comenzaron a propagarse antes de las fechas que se han establecido en la cronología generalizada de la pandemia.

De la misma forma, el exdirector de los CDC hizo referencia a una teoría que no ha sido probada con evidencias, en la que se señala que la enfermedad fue creada en un laboratorio.

“Si tuviera que adivinar, este virus comenzó a transmitirse en algún momento entre septiembre y octubre, en Wuhan (…) Esos son mis propios sentimientos. Y solo opinión. Ahora puedo tener opiniones” Robert Redfield. Ex director de los CDC

El Covid-19 pudo haber "escapado" de laboratorio, señala exdirector de CDC de Estados Unidos

El exdirector de los CDC en Estados Unidos apunta que, personalmente, considera que el Covid-19 se originó en un laboratorio en China y pudo haber “escapado” de él, aunque añadió que esto último no necesariamente fue intencional.

“Sabes, soy del punto de vista de que todavía creo que la ideología más probable de este patógeno en Wuhan fue de un laboratorio. Ya sabes, escapó. Otras personas no creen eso. Está bien. La ciencia eventualmente lo resolverá (…) eso no implica ninguna intencionalidad” Robert Redfield. Ex director de los CDC

Asimismo, el exdirector de los CDC apuntó que él no cree que el Covid-19 se originó a partir de un contacto de un murciélago con un humano.

Exdirector de CDC considera poco probable que murciélagos transmitieran enfermedad

Al respecto, refirió que usualmente cuando un patógeno pasa de un animal a un humano, debe pasar por un periodo de tiempo para descubrir cómo “volverse cada vez más eficiente en la transmisión de humano a humano”, por lo cual consideró que la teoría del murciélago no tiene “sentido biológico” .

Cabe recordar que en fechas recientes, un equipo de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) viajó a China para explorar los orígenes del coronavirus en Wuhan, por lo cual se espera que se publique un informe sobre lo que se encontró.

Si bien de momento los resultados de los análisis no han sido revelados, sí han adelantado que un incidente relacionado con el laboratorio es una posibilidad “extremadamente improbable”.