La OMS ordena una investigación más profunda sobre la posible creación del Covid-19 en un laboratorio

El director de la organismo sostuvo que “en lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa”.

Tras de haber sido descartada la hipótesis de que el Covid-19 haya sido creado, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este martes profundizar en la teoría de un posible incidente de laboratorio.

“Aunque el equipo ha llegado a la conclusión de que una fuga en el laboratorio es la hipótesis menos probable, esto requiere una investigación más profunda, posiblemente con misiones adicionales en las que participen expertos especializados, que estoy dispuesto a desplegar” Tedros Adhanom Ghebreyesus. Director General de la OMS.

Durante una sesión informativa a los Estados miembros de la OMS sobre el esperado informe del origen de Covid-19 en Wuhan, el director de la OMS expresó su preocupación por las dificultades presentadas por el equipo de investigadores para acceder a la información durante la misión.

“Espero que los futuros estudios de colaboración incluyan un intercambio de datos más oportuno y completo”, agregó Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Todas las hipótesis siguen sobre la mesa": OMS

Pese a que en el reporte de los investigadores en Wuhan, China se descartó la hipótesis de que el virus fue creado, el director de la organismo sostuvo que “en lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa”.

“Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos” Tedros Adhanom Ghebreyesus. Director General de la OMS.

El informe sostiene que la teoría más probable del origen de la pandemia es una transmisión del coronavirus desde murciélagos a seres humanos a través de otro animal.

Por otro lado, según el reporte, la hipótesis del origen del Covid-19 en un laboratorio es “extremadamente improbable”, debido a que no hay registros de ningún laboratorio que haya estado trabajando antes de diciembre de 2019 con un virus cercano al SARS-CoV-2 o estudiando genomas que, combinados, podrían darle origen.