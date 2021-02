OMS avala vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años

La OMS aseguró que la vacuna desarrollada por AstraZeneca es segura para mayores de 65 años

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ha sido avalada para emplearse en mayores de 65 años, así como en lugares donde circulen las variantes del virus.

Esto, luego de que varios países decidieran no vacunar a los adultos mayores debido a que consideraban que no había la suficiente información sobre su efectividad y seguridad para con los mayores de 65 años, además de que algunos estudios indican que las nuevas vacunas son menos validas contra la cepa de coronavirus detectada en Sudáfrica. Pero para el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE), la de AstraZeneca también puede usarse en zonas donde estén presentes estas variantes.

Países que se negaban a vacunar a mayores de 65 años

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega Suecia, Suiza, Polonia y Portugal se negaban a vacunar a mayores de 65 años argumentando que los ensayos no eran suficientes para no poner en riesgo la salud de los adultos mayores. No obstante, la OMS avaló la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 18 años y sin límite de edad superior.

"Los resultados de la estimación de eficacia para personas de hasta 65 años o más tenían un intervalo de confianza amplio y, por lo tanto, creemos que la respuesta de este grupo no puede ser diferente a los grupos de menor edad" Alejandro Cravioto, presidente de SAGE de la OMS.

Asimismo, Alejandro Cravioto, presidente de SAGE de la OMS, informó que también hay evidencia de que la vacuna de AstraZeneca es eficaz contra la mutación B117 del coronavirus, también conocida como variante sudafricana. "No hay razón para no recomendar su uso incluso en países que presentan circulación de esta cepa", aseveró.

Efectividad de la vacuna de AstraZeneca