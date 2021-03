Un niño de 7 años del estado de Nueva York enfrenta acusaciones por el delito de violación y ya fue detenido

México. - Un informe policial que fue emitido este martes 30 de marzo por parte de las autoridades del estado de Nueva York, indica que un niño de 7 años fue acusado de violación, reporta el medio local New York Post.

De acuerdo con lo dado a conocer en las noticias emitidas por los medios del mismo estado de Nueva York, el niño de 7 años que vive en Brasher Falls -ciudad que es cercana a la frontera con Canadá-, fue detenido por la policía estatal.

Sobre las razones por las cuales se dio el aseguramiento del niño de 7 años, se destaca que se dio debido a un incidente que se registró durante el Día de Acción de Gracias del año pasado, sin embargo, no se añaden detalles sobre el hecho por el cual ocurrió la detención.

Niño de 7 años es acusado de violación en tercer grado

El informe policial sobre el caso del niño de 7 años, el cual también también fue rescatado por la cadena de noticias NBC12, apunta que el menor de edad fue acusado el pasado 23 de marzo por el delito de violación en tercer grado.

De la misma forma, se destaca que el niño de 7 años fue puesto en libertad luego de su detención, pese a lo cual también se destaca que aún debe ser juzgado ante el Tribunal de Familia.

Al respecto, Anthony Martone, un abogado de Queens que ha sido consultado por los medios de comunicación debido a que es especialista en casos de defensa juvenil, declaró que el caso se trata de un hecho completamente absurdo.

Así lo destacó Martone al exponer que instintivamente, un niño de 7 años no tiene la consciencia necesaria para incurrir en un delito como el señalado, por lo que advirtió que las autoridades deberán demostrar que cometió el acto.