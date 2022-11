En redes sociales se ha dado a conocer como fue la fiesta de varios nómadas digitales, en donde reprodujeron estereotipos clasistas pese a intentar hacer una “parodia”, y terminaron funados por el Internet.

A través de redes sociales, la escritora española Coral Herrera Gómez, dio a conocer que hace unos días se alojó en una comunidad de nómadas digitales.

Para empezar, cabe recordar que un nómadas digitales es una persona que utiliza las tecnologías para trabajar a distancia y lleva así una vida nómada.

Por lo que de acuerdo a la escritora, varios nómadas digitales se organizaron para un juego en donde la misión era recrear a una familia clásica norteamericana durante la cena de Acción de Gracias, ¿qué podría salir mal?

Sin embargo, tras su testimonio nunca pensó que la experiencia que relató con los nómadas digitales, haría que fuera funada por todos los usuarios de redes sociales pero ¿qué fue lo qué pasó?

Pues tal y como su testimonio recoge, dice que ella junto con los nómadas digitales, empezaron a “jugar” a ser una familia estadounidense típica en la cena de Thanksgiving en donde cada uno representó un papel y así los describió:

“Me puse un moño y un delantal de flores, y me la pase toda la cena sirviendo a los comensales, y tratando de convencer a algún miembro de la familia para que me subiera el sueldo y me dieran papeles, discutiendo en inglés y español con el supremacista racista, y amenazando a toda la familia con irme al día siguiente a mi país”

Coral Herrera Gómez, escritora