No seguir "decisiones imbéciles" de Jair Bolsonaro, pide Lula da Silva

El llamado de Lula da Silva a "no seguir ninguna decisión imbécil" de Jair Bolsonaro es por su escepticismo sobre las vacunas contra el Covid-19.

México.- El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva hizo un llamado hoy miércoles 10 de marzo a "no seguir ninguna decisión imbécil" del actual mandatario Jair Bolsonaro.

El llamado de Luiz Inácio Lula da Silva a los brasileños a "no seguir ninguna decisión imbécil" de Jair Bolsonaro es por el escepticismo del actual mandatario sobre las vacunas contra el coronavirus Covid-19.

Lula da Silva ya es un virtual candidato para las elecciones de 2022 y supera en las preferencias electorales al actual presidente de la ultraderecha.

Luiz Inácio Lula da Silva pide a los brasileños vacunarse

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a los brasileños "no seguir ninguna decisión imbécil" del mandatario Jair Bolsonaro, quien es escéptico sobre las vacunas contra el Covid-19.

En su primera comparecencia pública tras la anulación de las condenas judiciales que le impedían ser candidato en 2022, hizo un llamado a los habitantes de Brasil que se vacunen contra el coronavirus.

"Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República ni del Ministerio de Salud. Vacúnense, vacúnense porque esa es una de las cosas que pueden librarnos del Covid" Luiz Inácio Lula da Silva

Lamenta Lula da Silva que muertes se estén naturalizando

Un llamado hizo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a los brasileños a "no seguir ninguna decisión imbécil" de Jair Bolsonaro, quien es escéptico sobre las vacunas contra el Covid-19.

En este sentido, el ex presidente, de 75 años de edad, anunció que tomaría la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus la semana próxima y lamentó que "las muertes se estén naturalizando" en Brasil.

Para Lula da Silva, "muchas de esas muertes podrían haberse evitado, si tuviésemos un gobierno que hubiese hecho lo elemental".

Comentó que "lo primero que tendría que haberse hecho el año pasado era crear un comité de crisis" en participación de científicos, pero "teníamos un presidente que hablaba de cloroquina y de gripecita".