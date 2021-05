En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, un expolicía fue acusado del asesinato de su hijo autista ; el niño, murió de hipotermia tras ser encerrado por sus padres.

De acuerdo con la ama de llaves de la familia, esto habría sido un ‘castigo’ para el niño por haber ensuciado su pantalón .

Asimismo, la testigo precisó que, mientras el niño autista moría de frío en el garaje de la casa, el perro dormía en la comodidad de la sala y “con calefacción”.

Michael Valva , identificado como el padre del niño, fue detenido por, presuntamente, asesinar a su hijo Thomas , de 8 años de edad y que vivía con autismo.

Según el reporte de las autoridades, el hombre dejó morir de hipotermia al niño autista, como parte de un “severo castigo” por ensuciar su pantalón.

Su prometida, Angela Pollina, habría sido cómplice del asesinato , por lo que también permanece bajo custodia.

Tyrene Rodríguez, la ama de llaves de la familia, ha testificado cómo sucedieron los hechos.

En su descripción, la mujer dijo que Thomas fue “abandonado y encerrado desnudo en el garaje”.

El espacio no contaba con calefacción , por lo que la temperatura estaba bajo cero. Mientras tanto, el perro dormía en la sala “con calefacción”.

Luego de un lapso de tiempo indefinido, Tyrene regresó al garaje para asegurarse de que el niño estaba bien.

Ahí encontró a Angela Pollina, preocupada por lo que había sucedido con Thomas.

“Ella (Angela Pollina) me dijo que el niño ya no respiraba. Me acerqué al cuerpo, le eché la cabeza hacia atrás e intenté darle respiración de boca a boca.”

Testimonio de Tyrene Rodríguez