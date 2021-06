Una niña de cinco años murió tras caerle encima una estatua del Sagrado Corazón en la ciudad de Barranquilla, Colombia, el pasado 30 de mayo.

Según cuentan en un video testigos del hecho, así como el padre de la niña, esta intentó abrazar la estatua mientras jugaba con su hermano mayor en la plaza del parque La Colechera.

“Esa figura no estaba fija, sólo la habían así y lamentablemente ocurrió esta tragedia. Ella sólo quería abrazarla”

Sin embargo, el Sagrado Corazón cayó sobre la niña rompiéndose en pedazos y dejando a su víctima herida de gravedad. Ni siquiera su padre pudo retirarla.

Esto, porque la estatua del Sagrado Corazón pesaba 150 kilos . Posteriormente, los padres acusaron que esta sólo estaba sobrepuesta.

“Escuché los gritos de los vecinos... me asomo y veo a mi esposa desesperada, llego al sitio y veo una imagen de mármol encima de mi hija”

Vecinos de la zona apuntan que la estatua del Sagrado Corazón no estaba fija y que llevaba seis meses allí, sin que nadie supiera de dónde había llegado .

“La intenté mover y nada, entonces los vecinos me ayudaron. Traje a mi hija aquí para que no pasara necesidad; ahora sus hermanitos me preguntan cuándo regresará”

Padre de la niña.