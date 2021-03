La mujer fue ejecutada por su propia hija bajo la ‘Ley del Talion’, la cual permite a los familiares de la víctima vengarse del asesino

Maryam Karimi, una mujer iraní, fue condenada a la horca por asesinar a su esposo que la maltrataba. Tras cumplir 13 años en la cárcel de Rasht, la mujer fue ejecutada por su propia hija bajo la ‘Ley de Talion’ o ‘Qisas’, la cual permite a los familiares de la víctima vengarse del asesino .

De acuerdo con medios locales, la hija de Maryam participó en la ejecución de su madre después de negarse a perdonarla por el asesinato.

Mujer iraní fue ejecutada por su hija como ‘venganza’

Una fuente cercana al caso de la mujer iraní ejecutada bajo la ‘Ley de Talion’, explicó a Iran Human Rights que, hasta antes de la muerte de Maryam, la hija fue engañada sobre la verdadera situación de sus padres.

En consecuencia, la manipulación familiar y la falta de vínculos afectivos entre Myriam y su hija, habrían provocado la negación de la menor por otorgarle el perdón a su madre, especuló la organización.

“La hija de Maryam tenía 6 años cuando ocurrió el asesinato y ha estado al cuidado de la familia de su padre. Durante los últimos 13 años, le habían dicho que sus padres habían muerto, pero le dijeron la verdad unas semanas antes de la ejecución para prepararla psicológicamente." Fuente a Iran Human Rights

Cabe destacar que el padre de la mujer iraní , de nombre Ebrahim, también fue partícipe del asesinato , pues “estaba en contra de su yerno porque no aceptaba divorciarse y maltrataba a su hija”, dijo la fuente. No obstante, Ebrahim no fue condenado a muerte como la mujer.

¿Qué dice la ‘Ley de Talion’ o ‘Qisas’?

La 'Ley de Talion' o 'Ley de Quisas', se sustenta bajo la milenaria expresión de "ojo por ojo". Es decir, requiere que los familiares de la víctima estén presentes en la ejecución, y se les "anima a participar activamente" como una especie de venganza .

Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo de campaña de Iran Human Rights, manifestó su desacuerdo con la condena de la mujer iraní y el "trastorno psicológico" infundado en su hija tras ejecutar a su madre.

“Las leyes de la República Islámica convierten a una niña, cuya primera pérdida ocurrió con su padre asesinado, en la verdugo de su propia madre." Mahmood Amiry-Moghaddam

Al respecto, la activista Aram Bolandpaz consideró que la educación patriarcal inculcada a los niños en Irán, ha sido la culpable de fomentar este tipo de castigos "inhumanos, salvajes, y crueles" solapados por la 'Ley de Talion'.

“Décadas de lavado de cerebro en las escuelas, castigos extremos en la sociedad, y un régimen patriarcal significan que la hija de Maryam fue criada para asegurarse de que ejecutar a su madre fuera una victoria para un hombre , ya sea por su padre o por el régimen opresivo." Aram Bolandpaz. Activista y periodista en Irán

De acuerdo con las últimas cifras, en 2019 se llevaron a cabo 225 ejecuciones por 'Ley de Talion' en Irán.

Con información de The Sun