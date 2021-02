Tras adelantar su parto y dar a luz a sus gemelos prematuros, la mujer de 36 años murió de Covid-19.

Veronica Bernal, una mujer residente de Phoenix, Estados Unidos, adelantó el parto de sus gemelos tras contagiarse de coronavirus, (Covid-19) pero murió tres semanas después en el mismo hospital.

La madre de 36 años había sido diagnosticada con coronavirus poco después de Navidad, una fecha complicada para su embarazo, lo que la obligó a tener a sus gemelos ocho semanas antes , y a estos a nacer prematuros. Lo que no sabía Veronica era que no volvería a verlos.

Tras ser colocada en un ventilador para poder respirar, murió de Covid-19 tres semanas después de haber visto la cara de sus gemelos. Su familia la describió como una "persona hermosa, amorosa y compasiva", pero Manuel Medina, su pareja, no pudo despedirse de ella .

"Me duele mucho porque no había nada que pudiera hacer"

Manuel Medina, pareja de Veronica Bernal.

Por eso aprovechó el cruel momento para hacer un llamado a la población a seguir cuidándose del virus: "Me enamoré de ella hace dos años por su sonrisa y su sola su presencia. Hoy ya no puedo hablarle y ni siquiera pude despedirme. Por favor, hagan caso a las indicaciones , no hay que bajar la guardia", dijo.

Familia de mujer que adelantó su parto por coronavirus y murió pide donaciones

Antes de adelantar el parto de sus gemelos por motivos de coronavirus, ya que sería más arriesgado luchar contra el virus embarazada, Verónica Bernal ya era era madre de un bebé de 10 meses y de otros tres niños .

"Manuel seguirá trabajando sin tiempo para lamentar su pérdida. Él necesita apoyo para mantener a sus bebés. También precisa un camión y herramientas para conseguir un mejor trabajo para el largo viaje que tiene por delante" Se lee en GoFundMe.