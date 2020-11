VIDEO: Por no usar cubrebocas, esposan a mujer en supermercado

"Si funcionan tan bien, ¿por qué la gente sigue enfermando?”, argumentó para no usar el cubrebocas

La policía de la ciudad de Eureka, ubicada en el norte de California (oeste de Estados Unidos), detuvo a una mujer que se negó a usar cubrebocas dentro de un supermercado y discutió con empleados y otros clientes del local, poniendo en duda la importancia de su uso.

De acuerdo con la televisora local KRCR, los hechos sucedieron el pasado martes 17 de noviembre poco después de la una de la tarde, cuando trabajadores de una sucursal de Costco advirtieron a la mujer que tenía que usar cubrebocas como el resto debido a la pandemia de coronavirus.

“Sin zapatos y sin mascarilla no hay servicio”, señalaron en referencia a la política “sin zapatos y sin camisa no hay servicio” (no shoes, no shirt, no service) que aplicaban varios negocios de California y otros estados en los años 60 para negar servicio a hippies.

Somete policía a mujer que se negó a usar cubrebocas en supermercado de California

La mujer se negó a obedecer las reglas del supermercado y aseguró que no había razón para que le negaran hacer sus compas por no usar cubrebocas, ante lo cual otra cliente le cuestiona: “¿no has oído hablar del virus?”. Como respuesta, la mujer arenga:

“Los cubrebocas no sirven. Esto ya ha durado casi un año; si funcionan tan bien, ¿por qué la gente sigue enfermando?”.

“¡ Por gente como tú !”, responde indignada la persona que está grabando los hechos, y la mujer de nuevo minimiza los beneficios de las mascarillas, cuestionando:

“¿En serio? Porque una persona, una sola, no usa cubrebocas; por eso el virus sigue después de casi un año”.

“Eres una estúpida”, espeta la interlocutora y decide mejor apartarse del lugar.

Poco después, el mismo cliente graba el momento en que dos policías escoltan a la mujer esposada hacia afuera del Costco , y un video más la muestra todavía esposada junto a los oficiales en el estacionamiento del local.