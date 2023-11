Una mujer, identificada como Ielly Gabriele Alves, fue asesinada por su novio, Diego Fonseca Borges; el hecho ocurrió en un poblado de Brasil y la joven de 23 años grabó el momento de su asesinato.

De acuerdo con medios locales de Brasil, la mujer fue asesinada el sábado 4 de noviembre cerca de las 22:00 horas , en Jataí, en la región suroeste de Goiás,

La joven captó a su novio en lo que, para ella, parecía una broma de él, pues el sujeto de 27 años de edad le apuntaba con un arma de fuego, sin embargo, después le disparó.

En Brasil, mujer es asesinada por su novio y ella graba el momento

En redes sociales circula el video en donde Ielly Gabriele Alves, la mujer víctima del feminicidio, graba a su novio, Diego Fonseca Borges, quien utilizaba una gorra color negro y playera verde, además cargaba un arma de fuego.

En el video se aprecia que Ielly habla con su novio, y después se ríe mientras el hombre le apunta con el arma , posteriormente Diego le dispara y en ese momento se corta la grabación, pues aparentemente ella cayó.

Los reportes de medios apuntan que luego de es o el novio de la mujer llevó a la víctima al Hospital das Clínicas, donde la ingresaron por la herida de bala, sin embargo, luego de unos minutos notificaron su muerte.

Asimismo, debido a que la mujer presentaba herida de bala, el personal médico dio aviso a las autoridades de Brasil, quienes arribaron al hospital y comenzaron la investigación de lo ocurrido.

Diego Fonseca, asesino de Ielly Gabriele en Brasil (especial)

Detienen a novio de Ielly por dispararle

Al llegar al hospital, los policías encontraron al novio de la mujer víctima de asesinato, quien en primer momento les señaló que él y Ielly viajaban en su auto cuando dos sujetos a bordo de una moto los interceptaron y le dispararon a ella.

Sin embargo, el disparo que la mujer recibió fue de lado izquierdo, por lo que las declaraciones del novio de la víctima parecieron inconsistentes ante las autoridades y averiguaron más sobre los hechos ocurridos.

Otros medios apuntan que el novio de la víctima dijó que él le disparo a la joven por accidente, al querer atacar a los sujetos que los abordaron en la moto, sin embargo, tras esa declaración la policía habría revisado el auto en el que viajaban y no hayaron el arma, solo un cartucho; no obstante, esta información no ha sido confirmada de forma oficial.

Asimismo, solicitaron el celular de la mujer víctima de asesinato, donde finalmente pudieron encontrar el video del momento en el que Ielly fue asesinada a manos de su novio.

Ulisses Cortez, primer ministro mayor, refirió que “ ante la contradicción del novio, la policía comenzó a revisar el teléfono celular de la víctima y encontró imágenes de la ejecución”.

Por el hecho, la policía de Brasil detuvo a Diego Fonseca Borges de 27 años de edad, por homicidio calificado, caracterizado por traición, emboscada, disimulo u otro recurso que dificulte o imposibilite la defensa de la víctima.