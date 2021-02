El locutor conservador Rush Liambaug fue reconocido por Donald Trump, quien le entregó la medalla Presidencial de la Libertad.

Este 17 de febrero, murió el polémico locutor conservador Rush Liambaug, a los 70 años de edad. Es conocido por haber popularizado el término “feminazi” y por ser un admirador del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Kathryn, esposa del locutor, anunció que Rush Liambaug , quien era un representante de los republicanos, murió a causa de cáncer de pulmón , enfermedad que le fue diagnosticada en febrero de 2020 en una etapa muy avanzada, tras haber sido un fumador de tabaco.

Rush Liambaurg es reconocido por Donald Trump

Tras conocerse el diagnostico de cáncer de Rush Liambaurg, Donald Trump le entregó la medalla Presidencial de la Libertad durante el discurso del Estado de la Unión en 2020.

“Aquí esta noche hay un hombre especial, alguien querido por millones de estadounidenses, que acaba de recibir un diagnóstico avanzado de cáncer en la Etapa 4. Esto no es una buena noticia, pero lo que es una buena noticia es que es el mejor luchador y ganador que jamás haya conocido” Donald Trump

Locutor conservador Rush Limbaugh Jeff Roberson/ AP

Rush Liambaurg comenzó a usar "feminazi" desde los 90

Rush Liambaurg fue un locutor de radio que desde los años 80 inspiró a políticos y periodistas conservadores, fue comentarista de televisión deportivo y escritor. Sin embargo, en los años 90 en su programa The Rush Limbaugh Show comenzó a utilizar el término “feminazi” para referirse de manera peyorativa a las mujeres feministas que luchan por sus derechos .

El locutor Rush Liambaurg señaló que un amigo suyo acuñó el termino “feminazi” para describir a las mujeres que sean “intolerantes” con los puntos de vista que desafíen al feminismo militante, de acuerdo con su libro The Way Things Ought to Be” (“Cómo deberían ser las cosas”, 1992).

"Tom (Thomas) Hazlett, un buen amigo que es un estimado y muy respetado profesor de Economía en la Universidad de California en Davis, acuñó el término para describir a cualquier mujer que sea intolerante con cualquier punto de vista que desafíe al feminismo militante” Rush Liambaurg

En enero de 2017, cuando cientos de miles de mujeres marcharon un día después de que Trump asumió el cargo como presidente, Limbaugh se refirió en su programa de radio a la manifestación como "marcha feminazi desquiciada".

Con información de Efe