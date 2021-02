Monja se recupera de Covid-19; tiene 117 años

Sor André nunca presentó síntomas de Covid-19; está lista para celebrar sus 117 años este jueves

Lucile Randon, mejor conocida como Sor André, recientemente se recuperó de Covid-19 y cumplirá 117 años este jueves, convirtiéndose así en la persona más longeva de Europa .

Luego de unirse a una congregación católica de caridad en Francia, Lucile Randon recibió el nombre de Sor André en 1944.

Sor André dio positivo a Covid-19

El pasado 16 de enero, durante la aplicación de pruebas de Covid-19 en el asilo de Toulon en Francia, la monja dio positivo al virus, por lo que tuvo que ser aislada del resto de los residentes y del personal.

De acuerdo con David Tavella, portavoz del asilo donde vive Sor André, ella no presentó síntomas de Covid-19, por lo que su cuerpo no tardó en recuperarse y está lista para celebrar su cumpleaños.

"Consideramos que está curada. Está muy tranquila y tiene ganas de celebrar el jueves". David Tavella

Sor André no tuvo miedo de morir

En entrevista para el medio local BFM, Sor André aseguró que nunca ha sentido miedo a la muerte, por lo que tampoco temió morir de Covid-19.

Ella confía en que su abuela y más familiares estarán esperándola, y estaría feliz por reencontrarse con ellos.

"No, no tenía miedo porque no tenía miedo de morir. Estoy feliz de estar con ustedes, pero desearía estar en otro lugar: con mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela". Sor André