La actriz y conductora de televisión argentina, Mirtha Legrand, lamentó la muerte de la reina Isabel ll, tras 70 años en el trono, no obstante, no pudo olvidar mencionar la Guerra de las Malvinas.

“Me sorprendió mal... pero no lo puedo olvidar”, manifestó en una programa de televisión.

“Me sorprendió mal, había leído algo que no estaba muy bien de salud... la sigo desde que asumió el reinado.. pero no me puedo olvidar que en la guerra de Malvinas ella estuvo reinando, no lo puedo olvidar”

Mirtha Legrand