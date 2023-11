El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a llamar “dictador” al presidente de China, Xi Jinping, después de llegar a un acuerdo sobre el fentanilo, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.

De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, el fentanilo cobra la vida de 200 estadounidenses al día. En ese sentido, Joe Biden celebró el acuerdo de “reducir significativamente” el flujo de químicos de dicha droga.

Sin embargo, durante el encuentro Xi Jinping dijo que Estados Unidos debe “dejar de armar a Taiwán”. De acuerdo con el resumen la cancillería de China, el presidente solicitó:

“Las personas que persiguen la independencia de Taiwán son esencialmente instigadores de la guerra y es una vergüenza decir una mentira como ésta”, explicó el vocero de la cancillería.

Joe Biden se refirió a Xi Jinping como un “dictador”, por segunda ocasión, tras el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. El presidente respondió en ese sentido a una pregunta expresa de un reportero.

Por otro lado, durante el encuentro también se logró un acuerdo para “reanudar la comunicación de alto nivel entre los dos ejércitos sobre la base de la igualdad y el respeto”, de acuerdo con la agencia estatal china Xinhua.

“Hemos vuelto a las comunicaciones directas, abiertas, claras y directas”, dijo Joe Biden, quien agregó que “los errores de cálculo vitales de cualquiera de las partes pueden causar problemas reales, reales, con un país como China o cualquier otro país importante”.

Joe Biden hizo referencia a Xi Jinping como un “dictador”, por primera vez, después de que dos aviones del Departamento de Defensa de Estados Unidos derribaron un globo de China en el Océano Atlántico, en febrero de 2023.

“China lo estaba utilizando en un intento de examinar lugares estratégicos en la zona continental de Estados Unidos”, aseguró el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Sin embargo, China aseguró se trató de un globo meteorológico.

Durante una recaudación de fondos en California, Joe Biden habló del enojo que causó el derribamiento del globo para su homólogo de China:

“La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con dos vagones llenos de equipo de espionaje es que no sabía que estaba allí (...) Eso es una gran vergüenza para los dictadores. Cuando no sabían lo que había pasado. Se suponía que eso no tenía que ir a donde iba. Se desvió de su curso”

Joe Biden