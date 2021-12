México Republicano hace llamado a SCJN para terminar tráfico de migrantes

La asociación México Republicano hizo hoy un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para terminar con el tráfico de migrantes.

Así lo expresó en un comunicado en el cual manifiesta que se deben tomar medidas más contundentes contra los grupos delictivos que cometen estos delitos.

“La situación en nuestra frontera sur, debe ser sometida a una rigurosa observación, y deben tomarse medidas más eficaces contra las bandas de narcotraficantes y otros grupos delictivos que controlan como negocio el tráfico de personas”, expresó el organismo.

El texto también menciona que el tráfico de migrantes debe ser contenida sin expedición alguna, pues México no puede brindar las garantías necesarias a los grupos de provenientes de Centroamérica e islas caribeñas.

Comunicado México Republicano (Twitter / México Republicano)

Finalmente, México Republicano hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se ofrezca asilo a todo migrante que lo solicite.

En este último punto, la asociación hace énfasis porque se cree una programa de reintegración que tenga por fin que los provenientes de países como Haití, Guatemala y El Salvador, tengan un espacio de residencia en México de aquellos que busquen la protección en sus leyes.

No obstante, México Republicano también deja en claro que México no puede ni debe ser trampolín de migrantes, pero si debe honrar sus compromiso por no dejar que organizaciones delictivas continúen con el tráfico de personas.

“Nos pronunciamos por qué se dé asilo a todo el que lo solicite, hasta por dos años, debiéndose crear la zona de integración.

Pero debe dejarse en claro, que no podemos ser territorio de paso con destino a otras soberanías. México puede y debe honrar su tradición protectora, sin embargo, no puede y no debe, ser trampolín de personas, ni toleras que organizaciones criminales medren con migrantes”, expresó la asociación.

#COMUNICADO de México Republicano, sobre el trafico de personas en la frontera sur, en voz de @Yizis Secretaria de Asuntos Internacionales de nuestro Comité Nacional



Si a la tradición de acogida del gobierno mexicano, pero con orden y en coordinación con los países involucrados. pic.twitter.com/n0UaxlXoSF — México Republicano (@MxRepublicanoN) December 13, 2021

De igual manera, México Republicano hace un llamado a que el gobierno dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sume fuerzas con Estados Unidos y con los países expulsores (Haití, Honduras, Guatemala, etc.), para que se contenga de forma justa la situación.

Es importante mencionar que, hace unos días Marcelo Ebrard declaró la creación de un Grupo de Acción Internacional con el fin de combatir el tráfico de migrantes luego del accidente acaecido en Chiapas.