Desde el Metro de Londres envían condolencias a CDMX

Artistas escribieron sus condolencias en un tablero del Metro de Londres; lamentaron las muertes que causó el accidente en el Metro de la CDMX.

“Si sólo las palabras pudieran ayudar para aliviar su dolor y tristeza”, escribieron unos artistas en el Metro de Londres, tras el accidente en el Metro de CDMX.

El 4 de mayo, los artistas Jeremy e Ian conocidos por su proyecto “All On The Board” (Todo en el tablero) escribieron sus condolencias por el accidente en el Metro de CDMX.

“Enviando pensamientos y oraciones al pueblo de la Ciudad de México, México” All On The Board

Desde Londres envían fuerza por accidente en Metro de CDMX

Con el proyecto “All On the Board”, los artistas colocan mensajes creativos, citas y poemas en los tableros de información del Metro de Londres.

En esta ocasión, los artistas colocaron un mensaje emotivo dirigido a la población de la CDMX, que fue visto también por las personas que viajan en el Metro de Londres.

“Estamos enviando nuestro amor a la gente de la Ciudad de México, si solo las palabras pudieran ayudar para aliviar su dolor y tristeza; que vuele el Ángel de la independencia, los jardines flotantes de Xochimilco y guiarlos a todos a través de esta terrible tragedia y darles fuerza para encontrar un mañana mejor” All On The Board

Envían condolencias por muertes del accidente en el Metro

El accidente la Línea 12 del Metro que se registró la noche del lunes 3 de mayo dejó un saldo de 25 personas muertas.

Ante ello, los artistas de Londres también enviaron sus condolencia para todas las personas que perdieron la vida en el Metro.

“Descanse en paz con todas las personas que han perdido la vida en esta tragedia. Enviando amor y pensamientos a los heridos y a todos los afectados” All On The Board

En CDMX investigan causas del accidente en el Metro

La noche del 3 de mayo se registró un accidente en el Metro de la CDMX Un tren se cayó en forma de “V” tras el colapso de un viaducto entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, se tiene registro de 25 personas muertas, 79 lesionadas y 15 personas reportadas como desaparecidas.

La Fiscalía de la CDMX y una empresa privada se encuentran realizando peritajes para conocer las causas del colapso del Metro.