Un médico expresó que estaba harto del coronavirus, luego de que turistas le bloquearon el paso a una ambulancia, en Argentina

Un médico arremetió contra turistas que bloquearon el pasó a una ambulancia de emergencias que trasladaba a un paciente. Los hechos se registraron el pasado 1 de abril, en la ciudad de Neuquén, Argentina.

El pasado “jueves santo” médicos bloquearon distintas avenidas de la ciudad de Neuquén para exigir mejores condiciones laborales para la atención de casos de coronavirus. Sin embargo, los turistas se molestaron y retuvieron a un par de ambulancias.

Turistas se molestaron porque médicos no los dejaban transitar

Los médicos protestaron impidiendo que los turistas transitaran por avenidas para vacacionar durante la Semana Santa. Sin embargo, en la ruta 22, a la altura de la colonia Arroyito, los turistas retuvieron a una ambulancia de emergencias que trasladaba a un paciente, de acuerdo con el diario Clarín.

Ante ello, en un video del diario La Mañana se observa como un médico, con cubrebocas y vestimenta quirúrgica, se asoma en la parte trasera de la ambulancia y expresa que ya estaba harto de la situación.

"Hace un año que me estoy rompiendo el culo por los pacientes, la puta madre. ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por todo esto. Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes" Médico

Turistas no le cedieron el paso a la ambulancia

En la manifestación, los turistas se lanzaron con insultos e intervino el personal de Gendarmería, militares que cumplen funciones de policías en Argentina. A pesar de que el médico lamentó la situación, los turistas siguieron bloqueando el pasó y la ambulancia tuvo que retomar otra ruta .

La protesta de trabajadores de salud duró cerca de 12 horas, lo que provocó largas filas de automóviles con turistas que pretendían irse de vacaciones por Semana Santa, informó Clarín.

En Argentina, se han registrado más de 2 millones 400 mil casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, además acumula 56 mil 471 muertes por coronavirus. En cuanto a la vacunación, se han aplicado más de 4 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación.