Mark Zuckerberg es demandado por abogado peruano; le habría bloqueado su cuenta de Facebook

Un abogado peruano demando al fundador de Facebook, ahora Meta, Mark Zuckerberg, por bloquearle su cuenta.

Se trata del abogado de nacionalidad peruana, Juan Carlos Mejía, quien presentó un amparo al Juzgado Civil de Piura en contra de Mark Zuckerberg.

El fundador de Meta, Mark Zuckerberg es acusado por vulnerar el derecho del abogado peruano a la libertad de expresión por bloquear la cuenta al usuario.

Presuntamente la sanción por parte de Facebook contra Juan Carlos Mejía habría sido porque el abogado habría compartido una noticia falsa sobre que el virus del Covid-19 fue “creado en una laboratorio de China”.

“Me han suspendido ya 30 días, cuando yo acepté sus términos del contrato que he respetado, y ellos no. He compartido una información basada en el informe científico de un virólogo. En todo caso, deberían cerrarle las cuentas a él y no a mí”.

Juan Carlos Mejía