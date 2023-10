Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz, se solidarizó ante el bombardeo que se presentó el 17 de octubre en el Hospital Al Ahli en Gaza, en el marco de la guerra entre Israel y Hamás en Palestina.

El video está acompañado de un texto en el cual la activista Malala Yousafzai afirma que destinará al rededor de 300 mil dólares a organizaciones benéficas que ayuden al pueblo palestino.

Además condenó el bombardeo hacia el Hospital Al Ahli en Gaza, en el que se reportaron al menos 500 víctimas.

Además de la donación de 300 mil dólares que realizará para ayudar al pueblo afectado en la Franja de Gaza, Malala Yousafzai reiteró el llamado para terminar con los bombardeos hacia Palestina.

En el video en el que aparece Malala Yousafzai mencionó que su publicación es para sumar su voz a la de Palestina e Israel.

También enfatizó la situación de injusticia que está viviendo el pueblo palestino, ya que al rededor de la mitad de la población son personas que tienen menos de 18 años.

They sould not be forced to live their entire lives under bombing and an unjust occupation

Asimismo mencionó lo que espera de los lideres respecto a la guerra que se esta viviendo en la Franja de Gaza.

We must make it clear to our leaders that we expect them to work towards an immediate ceasefire and an enduring peace.

(Debemos dejar claro a nuestro lideres que esperamos que trabajen para lograr un alto al fuego inmediato y una paz duradera)

Malala Yousafzai, activista y Premio Nobel de la Paz