En la escuela secundaria de Poynette, en Wisconsin, Estados Unidos, una maestra fue despedida luego de haber insultado a un alumno por no usar cubrebocas.

En una fuerte discusión, la maestra llamó “imbécil” e “idiota” al alumno que no estaba interesado en usar cubrebocas dentro del salón de clases.

Un testigo de la pelea grabó en video el momento, y entregó las pruebas a las autoridades escolares.

El video, que no muestra cómo inició la discusión, la maestra está frente al alumno; mientras tanto, el joven permanece sentado en el suelo.

Molesta, gritando y con un tono de voz desesperado, Robyn Rylander le reclama su falta de responsabilidad por no usar cubrebocas.

Según algunas teorías, el alumno excusó su acción diciendo que “ya había sido vacunado” contra el Covid-19.

Se dice que, cuando la maestra Robyn escuchó ese argumento, se desató la discusión entre ambos.

En la grabación, que ya se ha vuelto viral en redes, se escuchan los insultos y el reclamo de la maestra hacia el alumno.

“¡No me importa si estás vacunado, idiota! No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar sólo porque estás vacunado. ¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí. Deberías escuchar cómo todos hablan de ti por aquí. Eres un imbécil y necesitas respetar a otras personas en tu vida.”

Robyn Rylander