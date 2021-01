La maestra enfrenta cargos de abuso infantil tras rociar con desinfectante a sus alumnos

Christina Reszetar , maestra del estado de Florida, en Estados Unidos, echó desinfectante en los rostros y cuerpos de cuatro de sus alumnos de secundaria por usar mal el cubrebocas y negarse a colocárselo correctamente.

El incidente, ocurrido durante clases en el Largo High School, quedó registrado en las cámaras de vigilancia del lugar y las grabaciones fueron posteriormente utilizadas como evidencia en contra de la maestra, quien ahora enfrenta cargos de abuso infantil .

Maestra defiende sus acciones como "parte de la disciplina"

Sin embargo, de acuerdo con el Sheriff del condado de Pinellas, Christina Reszetar negó ser responsable de las acusaciones aún con los videos, pues dice, fue una medida de protección para toda la clase. Por su parte, el juez contestó que sus acciones podrían considerarse "un intento de disciplina gravemente equivocado " y le recomendó contratar a un abogado.

Pero la maestra de 51 años argumentó que no le alcanzaría pagar pagar uno con el sueldo que obtiene como docente, así que esta fue liberada baja fianza no sin que antes los fiscales también alegaran que la acusada no cuenta con los medios para cubrir un juicio de forma inmediata.

Maestra Sheriff del condado de Pinellas

En un comunicado emitido por el distrito escolar se informó que la mujer está contratada como maestra de Educación para Estudiantes Excepcionales con una larga experiencia en otras escuelas del Condado de Pinellas, Florida. Ha trabajado allí durante 18 años , por lo que una de sus vecinas comentó que si bien Reszetar cometió una falta, el arresto era excesivo.

Según informa News Channel 8, hasta ahora se desconoce si la maestra ha sido removida de su cargo debido a que unos días después del incidente seguía bajo contrato con el distrito escolar, pero se encontraba bajo investigación ya que la escuela no proporcionó el tipo de aerosol desinfectante presuntamente utilizado en contra de los alumnos.