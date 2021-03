En Tokio y todos su alrededores se levantó el estado de emergencia por Covid-19, el cual estaba vigente desde hace dos meses.

México.- El gobierno de Japón levantó el estado de emergencia por el coronavirus Covid-19 en Tokio y todos su alrededores, el cual estaba vigente desde hace dos meses.

Al informar que se levantó el estado de emergencia por el Covid-19 en Tokio y su alrededores, en las primeras horas de este lunes 22 de marzo de 2021, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, prometió hacer todo lo que pueda para impedir un repunte del virus.

A mediados de febrero, Japón inició su campaña de vacunación después de que el gobierno otorgó su primera aprobación a la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech.

Además de Tokio, ¿dónde se levanta el estado de emergencia?

No obstante, el gobierno de Japón ha hecho un llamado a la hostelería que mantenga cierre del sector, al levantar el estado de emergencia en la capital nipona y las prefecturas colindantes de:

Kanagawa.

Chiba.

Saitama.

Las autoridades locales pidieron a bares y restaurantes que amplíen la hora de cierre, que a partir de ahora podrá ser a las 21:00 horas, como medida preventiva contra nuevos contagios, mientras aumentan los casos con nuevas cepas del coronavirus.

Sin embargo, el llamado no es legalmente vinculante fuera del estado de emergencia, por lo que aquellos que no cumplan a partir de ahora no se verán sujetos a ningún tipo de multa.

Japón quiere evitar un nuevo estado de emergencia en Tokio

Entre las medidas que Japón adoptó para frenar los contagios de la Covid-19 se encuentra:

La limitación de la presencia de espectadores en estadios deportivos y eventos multitudinarios como conciertos. La capacidad, que se había limitado a 5 mil personas, se aumentará progresivamente hasta las 10 mil.

Hace cuatro días, se anunció el levantamiento de la alerta, pues el Gobierno de Japón quiere evitar un nuevo estado de emergencia con las siguientes medidas:

El programa de vacunación, que arrancó el 17 de febrero

El fortalecimiento de su sistema sanitario.

La ampliación de test para detectar las nuevas cepas del coronavirus que resultan ser más contagiosas.

Pruebas a todos los viajeros para detectar nuevas cepas del Covid-19

De acuerdo con el ministro de Salud japonés, Norihisa Tamura, se está considerando exigir a todos los viajeros que entren en el país que se sometan a una prueba para detectar las variantes del coronavirus.

Las personas procedentes de esos países deben someterse a pruebas adicionales tres días después de llegar a Japón. Las autoridades japonesas ya habían determinado que prohibirían el acceso a extranjeros para los Juegos Olímpicos.

Los estrictos controles fronterizos del archipiélago, que mantiene prohibida la entrada de cualquier persona que no sea nacional o residente en el país, salvo excepciones, exige actualmente este test adicional a aquellos procedentes de 24 países en los que se han confirmado la presencia de variantes del virus de la covid.

Pero, Japón país se plantea ahora que el test de variantes sea obligatorio para todos aquellos que entren en el país, aunque todavía no se ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.

