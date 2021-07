La periodista Karla Villarroel vende sándwiches en Bolivia y no le da vergüenza ocultarlo, por el contrario, dice que tiene ganas de salir adelante .

La periodista Karla Villarroel externó su orgullo de vender sándwiches, tras se captada haciéndolo y ser criticada en Bolivia.

Se reportó que la comunicadora vendía las empanadas y sándwiches afuera de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

Karla Villarroel fue criticada por vender sándwiches

Karla Villarroel quien es periodista en Bolivia fue captada vendiendo sándwiches de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

De acuerdo con medios locales, la comunicadora aprovechó la gran afluencia de personas que acudieron al lugar para recibir la vacuna contra el Covid-19.

La misma Karla Villarroel relató que una persona la captó vendiendo empanadas y no dudó en burlarse de ella.

En su perfil de Facebook, la joven relató que le cuestionaron sobre si no le daba vergüenza vender sándwiches pese a tener su carrera de periodismo.

“Qué pasó Karla el periodismo no te da plata, tan bajo has llegado? No te da vergüenza?” Usuaria critica a Karla Villarroel

“No me da vergüenza, sin miedo al éxito”: Karla Villarroel

Karla Villarroel, periodista en Bolivia, fue captada en su país vendiendo sándwiches y respondió a la burla que le hizo una persona.

En su perfil de Facebook, Karla Villarroel relató la experiencia de la burla y se volvió viral por la respuesta que la comunicadora dio.

Comentó que al conocer la burla “simplemente se rió” y expresó: “No me da vergüenza, sin miedo al éxito!”

Además, comentó que sabia que no valía la pena y no tenía por qué dar explicaciones pues la cuestión no es si vender sándwiches “da plata o no”

Para Karla Villarroel, lo que importa “son las ganas de salir adelante”, pues “vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante”.

Dijo que ella está “buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. Eso es vergüenza!”

Finalmente Karla Villarroel se dijo orgullosa de ejercer el periodismo, pero si puede tener trabajo extra no lo desaprovechará.

“Amo mi trabajo orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente pues lo hago!”

¿Quién es Karla Villarroel?

Karla Villarroel se dice orgullosa de vender sándwiches en Bolivia y no le da vergüenza hacerlo

En su perfil de Facebook, Karla Villarroel se presenta como periodista en Cadena A Red Nacional.

Estudió en Colegio Nestor Suárez y señala que también cursó Ciencia de la comunicación en Universidad de Aquino Bolivia - Udabol

Además, dice tener un Diplomado en Relaciones Públicas en Universidad de Aquino Bolivia - Udabol

Karla Villarroel afirma en su perfil de Facebook que ha estudiado Lengua Inglés en Instituto Técnico Domingo Savio.