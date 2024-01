Carlos Lehder Rivas, ex capo de la droga de Colombia, hizo una increíble acusación al gobierno de Cuba.

Quien fuera uno de los fundadores del Cartel de Medellín, Carlos Lehder Rivas, reveló que traficó droga desde Cuba a las Bahamas con el permiso de Fidel Castro.

El ex capo de la droga de Colombia acaba de publicar un libro titulado “Vida y muerte del cartel de Medellín” bajo el sello Penguin Random House, donde detalla su paso por el Cartel de Medellín.

Esta es la increíble acusación al gobierno de Cuba que hizo Carlos Lehder Rivas

En una entrevista para W Radio Colombia este lunes 15 de enero de 2024, Carlos Lehder Rivas contó parte de su experiencia como capo de la droga de Colombia bajo el mando de Pablo Escobar.

La increíble acusación que hizo al gobierno de Cuba fue que, con el permiso del entonces presidente Fidel Castro, pudo iniciar una ruta para traficar cocaína desde Cuba a las Bahamas, en la década de 1980.

Carlos Lehder Rivas detalló que esto no hubiese sido posible sin la venia de Fidel Castro, quien le dio permiso de ingresar a Cuba y, por ende, de utilizar al país como medio de tráfico de drogas.

De acuerdo con la revista colombiana Semana, Carlos Lehder Rivas escribió en su libro “Vida y muerte del cartel de Medellín” que Raúl Castro le dio la bienvenida a “Cuba Libre”, y le dijo:

Aquí en Cuba hemos logrado muchísimos avances en educación, medicina y agricultura. Nuestro comercio está creciendo, a pesar del bloqueo yanqui; la Revolución cubana es invencible. Disfrute su estadía. Puede retirarse. Fidel Castro a Carlos Lehder

Carlos Lehder Rivas, ex capo de la droga de Colombia, trabajaba para Pablo Escobar

Carlos Lehder dijo en la entrevista que Pablo Escobar le pidió presentarse ante Raúl y Fidel Castro con el objetivo de traficar drogas de Cuba hacia las Bahamas, para posteriormente transportarlas hacia Estados Unidos.

No obstante, el ahora ex capo de la droga de Colombia no continuó con ese negocio debido a que terminó en catástrofe. Por esta razón, Carlos Lehder Rivas dejó la ruta a cargo de Pablo Escobar y de su primo Gustavo Gaviria, pues era una ruta que no se podía negociar.

Años después me enteré que Pablo había hecho enormes negocios con la dictadura cubana, lo cual terminó en una catástrofe, porque ellos no sabían traficar y empezaron a traficar en lanchas directamente desde Varadero a las costas de la Florida. Carlos Lehder Rivas

¿Quién es Carlos Lehder Rivas?

Carlos Lehder Rivas comenzó a delinquir a los 18 años de edad en el negocio de los autos, en Estados Unidos. También fue socio de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante líder del Cartel de Medellín.

Este capo de la droga de Colombia era el encargado de organizar el transporte de cocaína de Colombia a Miami, Estados Unidos, por medio de aviones.

Las autoridades de Estados Unidos lo encontraron culpable de ingresar al país más de 50 toneladas de cocaína en avionetas.

Carlos Lehder Rivas fue capturado el 4 de febrero de 1987 en Antioquia, y fue extraditado a Estados Unidos ese mismo día. Recibió una condena de cadena perpetua, pero tras algunas negociaciones, fue puesto en libertad el 15 de junio de 2020.

Desde entonces, el ex capo de la droga de Colombia vive en Alemania y hoy tiene 74 años de edad.