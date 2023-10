Felipe Calderón Hinojosa, señalado como el mandatario ejecutivo que comenzó un combate contra el narcotráfico en México, dio una clase en España en donde habla sobre el nuevo modelo del negocio de tráfico de drogas.

Dicha clase ha sido fuertemente criticada, pues durante su sexenio Felipe Calderón fue ligado con cárteles de narcotráfico y la presunta protección de una facción de estás células delictivas.

Inclusive, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de su gobierno, Genaro García Luna, se encuentra preso en Estados Unidos por tener vinculos con el narcotráfico.

Por ello, en redes sociales circula un fragmento de la clase que dio a estudiantes de económia en España, en dónde cuestiona y él mismo responde “¿dónde está el valor agregado?” en el narco.

En su participación, Felipe Calderón aseguró que la violencia en México y América Latina ha crecido a un nivel enorme porque el modelo de negocio del narcotráfico ha cambiado.

Según expuso en su presentación, al igual que otros sectores, como el cafetalero que cambió su venta de cafe de grano por el preparado en sucursales de cadenas connacionales y nacionales, el tráfico de drogas también lo hizo.

Felipe Calderón señaló que el viejo modelo de este rubro era el tráfico de narcoticos, el cual cambió a “narcomenudeo”, y señaló que con esto se trata de explotar al máximo la venta de drogas, colocando puntos de venta en todo el mundo.

En ese sentido, el ex mandatario mexicano indicó que con este nuevo modelo de negocio el narcotráfico tiene un valor agregado, el cual se localiza en la logística y el transporte.

Pues mientras que anteriormente solo se trataba de tráficar una tonelada de droga a un punto de una entidad en Estados Unidos, ahora esa misma tonelada se distribuye a diferentes vendedores ubicados en toda la ciudad y se vende por gramo , y dicho gramo, en ocasiones, la “cortan” (mezclan con otra sustancia para obtener mayor cantidad).

“Un millón de bolsitas, no es lo mismo echarle un millón de toneladas en paquetes que es logístico de transporte a vender un millón de bolsitas en las esquinas, o en los distribuidos de pizza cada semana o cada mes, el negocio es distinto entonces la logística es de punto de venta”

De esa forma, Felipe Calderón comentó que el negocio del narcotráfico, como cualquier otra cadena de productos, trata de posicionar su mercancia en todos los puntos posibles, por lo que la corrupción ha escalado de manera significativa.

También por ello, señaló que la violencia del narco ha llegado a países que antes no tenían porblemáticas de este tipo , pues ahora no se trata de pasar la droga a otro país en específico, sino de colocarla en todos los puntos de venta posibles.

Por esto también se pasó del soborno a unos pocos agentes de las rutas de traslado a la corrupción en cada colonia de cada entidad de los diferentes países, elevando los niveles de corrupción en las autoridades.

Con respecto a la violencia, la cual ha aumentado de manera significativa y con crímenes más sanguinarios y crueles, Felipe Calderón señala que se los delitos se dan por el control del territorio, de cada “plaza”.

“Antes se sobornaba para que no me detengas, pasaba de largo y me iba (...) ahora se soborna para quedarse y para controlar territorio.

Antes se disputaban las rutas, pero ahora se disputan los territorios, esto hace que crezca la violencia y sea cada vez peor”

Felipe Calderón