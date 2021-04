Acusan de homicidio a policía que disparó a Daunte Wright

Kim Potter fue acusada de homicidio en segundo grado por el asesinato del joven Daunte Wright.

México.- La policía Kim Potter, acusada de disparar al afrodescendiente Daunte Wright, fue arrestada y acusada de homicidio en segundo grado por el asesinato del joven, ocurrido en Minneapolis, en el estado de Minnesota.

El fiscal del condado de Washington, Pete Orput, explicó que Kim Potter está acusada de la muerte a tiros de Daunte Wright, ocurrida el pasado domingo 11 de abril de 2021.

Como prueba del hecho se presentó un video grabado por la cámara de la agente de policía, donde se ve a Kim Potter aproximarse al carro de Daunte Wright, de 20 años de edad, para pedirle que bajaran.

Posteriormente los policías intentan esposar al joven pero este se zafa y se mete de nuevo a su carro. Al parecer, la agente Kim Potter confundió su taser con una pistola y disparó en contra de Daunte Wright, matándolo.

Papás de Daunte Wright rechazan accidente

El asesinato de Daunte Wright no fue un accidente, aseguraron los papás de la víctima.

De acuerdo con Infobae, que cita a la cadena ABC, los papás del joven argumentaron que la versión del error, en la cual Kim asegura haber confundido su pistola con un taser “ni siquiera suena bien

"No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso" Aubrey Wright. Papá de Daunte Wright

El abogado de la familia de Daunte Wright, Jeffrey Storms, criticó que la policía califique el hecho como un accidente, ya que hubieron eventos que llevaron a la muerte del joven afrodescendiente.