Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias “el Coss” o “Dos Equis” y ex líder del Cártel del Golfo de 51 años, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos este jueves 15 de septiembre en medio de los festejos por la Independencia de México.

El ex líder del Cártel del Golfo, mejor conocido como “el Coss”, fue detenido por las autoridades mexicanas en 2012 en Tamaulipas, ya que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Fue hasta 2015 cuando se ejecutó su extradición a Estados Unidos, país en el que fue juzgado por el delito de narcotráfico.

En 2017 fue declarado culpable de conspiración en una corte federal de Texas por poseer -con intenciones de distribución-, de 10 toneladas de cocaína y 140 toneladas de marihuana.

A “el Coss” también le fueron imputados dos cargos de asalto un agente federal y de uno de la DEA de Estados Unidos en 1999 en Matamoros, Tamaulipas, sin embargo los agentes fueron dejados en libertad por el grupo criminal.

“El Coss” deberá de regresar 5 millones de dólares por sus operaciones de narcotráfico

De acuerdo con los primeros reportes apuntan a que “el Coss” deberá de regresar 5 millones de dólares por sus operaciones de narcotráfico ante Estados Unidos.

“El Coss”, no fue el primer líder del Cártel del Golfo, que su antecesor, Osiel Cárdenas Guillén estaba al mando cuando Jorge Eduardo Costilla Sánchez, estaba justo detrás de él, no obstante por detención de su ex jefe fue que el también nombrado “Dos Equis” ocupó su lugar en 2003.

Por ahora, “el Coss” permanecerá bajo custodia a la espera de su transferencia a una Oficina de Prisioneros de Estados Unidos donde se determinará su futuro donde pasará su cadena perpetua.