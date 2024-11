Javier Milei, presidente de Argentina, anunció que prohibirá que los presos cambien de género para poder estar en cárceles de mujeres.

A casi un año de haber rendido protesta como presidente, Javier Milei se ha visto envuelto en diversas críticas por su forma de gobierno.

Recientemente, el presidente de Argentina aseguró que en su mandato estos traslados por identidad de género estarán prohibidos.

Javier Milei (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE)

Javier Milei prohibirá que los presos cambien de género para estar en cárceles de mujeres

Este martes 26 de noviembre, Javier Milei, presidente de Argentina, anunció que los presos ya no podrán solicitar su traslado a cárceles de mujeres por su identidad de género.

Según el presidente Javier Milei, este ha sido un recurso que los presos han utilizado para obtener beneficios y no por su identidad de género.

Durante la ceremonia de entrega de sables a miembros de las Fuerzas Armadas en la Casa Rosada, Javier Milei dijo que los presos intentarían aprovecharse de las reclusas.

“Las últimas semanas se hicieron conocidos varios casos de delincuentes que, utilizando la Ley de Identidad de Género, pretendían argumentar que en realidad eran mujeres que debían estar en una cárcel de mujeres, ya sea para aprovechar de las mujeres reclusas o para continuar los negociados desde condiciones más laxas” Javier Milei

Javier Milei aseguró que también habrá restricciones para personas bisexuales

El presidente de Argentina informó que también habrá prohibición para presos que se digan bisexuales, como Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda criminal Los Monos.

Ariel “Guille” Cantero, quien recibió una condena de 113 años en prisión, se ha declaró como bisexual con la intención de recibir hombres en sus encuentros sentimentales.

De acuerdo con Javier Milei, los hombres que entraban a visitar al líder de Los Monos eran sus subordinados y de esta manera recibían órdenes

Javier Milei, presidente de Argentina, dijo que estos cambios se han permitido porque los valores del país han sido trastocados.

“Sólo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Por eso, con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, aseveró.