Japón: hombre sufre derrame cerebral mientras se masturbaba

México.- Un hombre de 51 años en Japón sufrió un derrame cerebral y casi muere, mientras se masturbaba.

El hecho fue reportado por la revista Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. El hombre de Japón sufrió el derrame cerebral tras llegar al orgasmo después de masturbarse.

Según la revista, el hombre de Japón reconoció que se masturbaba de forma compulsiva, varias veces al día. Y una de estas ocasiones, tras llegar al orgasmo, sintió migraña y vómito.

Por el hecho acudió al Hospital Universitario de Nagoya. Ahí se le detectaron otros síntomas comunes del derrame cerebral, que son confusión y presión baja.

Posteriormente los médicos de Japón le practicaron estudios y confirmaron que el sujeto había sufrido un derrame cerebral, o hemorragia subaracnoidea, accidente potencialmente mortal que surge por la rotura de vasos sanguíneos que rodean al cerebro.

Este derrame cerebral, concluyeron los médicos de Japón, se ligó directamente con la masturbación.

Al hombre se le internó por 2 semanas y luego fue dado de alta. El caso se convirtió en tema de estudio en Japón y se dijo que si bien es improbable, no es imposible que ocurra.

Masturbación y derrame cerebral

Estudios previos habían demostrado que las relaciones sexuales y la masturbación fueron antecesoras a un aneurisma en el 14 por ciento de los pacientes que lo reportaron, según la neuropsicología Amee Baird, autora de “Sex in the Brain: How your brain controls. your sex life”

Esto se potencia con el uso de drogas como la cocaína y medicamentos para mejorar el desempeño sexual.

La identidad del hombre de Japón no fue revelada parecer no persiste con secuelas del derrame cerebral sufrido.

Sin embargo, el hombre corrió con suerte, ya que el aneurisma provoca la muerte en el 40 por ciento de los casos, y 2 tercios de los que lo padecen sufren secuelas neurológicas que reducen su calidad de vida.