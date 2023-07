Este miércoles 26 de julio Hunter Biden se presentó ante la jueza Maryellen Noreika y se declaró inocente de los delitos de evasión fiscal por la que se le acusa.

El hijo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, habría pactado un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable; sin embargo este fue quebrantado cuando aseguró ser “no culpable.”

De acuerdo con medios locales, este acuerdo se rompió debido a que hubo inquietudes desde la fiscalía por los 2 delitos de evasión impositiva que enfrenta Hunter Biden.

Asimismo, confirmaron que el hijo de Joe Biden se declaró inocente luego de que el juez del distrito de Delaware rechazara el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden.

Hunter Biden: enfrenta cargos por evadir más de 100 mil dólares en impuestos

Hunter Biden está acusado de evadir el pago de más de 100 mi dólares, es decir, más de un millón 684 pesos mexicanos en impuestos por ingresos de más de 1,5 millones de dólares en 2017 y 2018.

Este hecho fue reconocido por el hijo de Joe Biden y aceptó declararse culpable a cambio de una condena de dos años de libertad condicional; sin embargo, la jueza Maryellen Noreika lo rechazó.

Esto luego de que se registrara una disputa en la Corte acerca de si el acuerdo lo podría proteger de futuras acusaciones.

Cabe recordar que previamente Hunter Biden fue acusado de posesión de un arma mientras admitió ser consumidor de drogas, lo cual es un delito grave en Estados Unidos.

En este punto se le concedió un trato tras declararse culpable, acuerdo que sería válido en tanto cumpliera las condiciones y, de quebrantarlas, podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión.

Jueza da 30 días a fiscalía para argumentar porqué debe de aceptar acuerdo para Hunter Biden

A pesar de que la jueza negó otorgar el acuerdo a Hunter Biden, no cerró por completo la posibilidad de que el hijo del presidente de Estados Unidos pueda obtenerlo.

Por ello, llamó a la fiscalía y a la defensa a preparar los argumentos correspondientes para que pueda considerar el acuerdo, para lo cual les dio un plazo de 30 días.

“Me parece que ustedes me dicen, ‘ratifique el acuerdo y punto, su señoría’. Me parece que esto da primacía a la forma sobre el contenido” Jueza Maryellen Noreika

Asimismo, trascendió que el acuerdo se cayó cuando la jueza Noreika cuestionó el porqué se incluía la posesión de armas en un caso fiscal.

Ya que los fiscales no pudieron responder, la jueza dijo que no aceptaba el acuerdo, decisión que derivó en la declaración de No culpable por parte de Biden.

Con información de AP, AFP y Fox News