La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 947 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 27 de septiembre 2024, Donald Trump se reunirá con Volodímir Zelenski en Nueva York, Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó este viernes que las Fuerzas Armadas del país han impactado con éxito puntos de despliegue de mercenarios extranjeros en Ucrania, entre el 21 y el 27 de septiembre.

El organismo detalló que entre otros objetivos alcanzados figuraban instalaciones de producción y almacenamiento de drones y embarcaciones no tripuladas, arsenales, depósitos de municiones y combustible, así como concentraciones de unidades del Ejército ucraniano y formaciones nacionalistas.

En este periodo, las fuerzas rusas llevaron a cabo 33 ataques colectivos con armas de precisión, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y vehículos aéreos no tripulados, “que tuvieron como objetivo empresas del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones energéticas que les prestaban apoyo, infraestructura de aeródromos militares y un tren de tropas que transportaba armas y equipos occidentales”.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha declarado este viernes que se utilizarán armas nucleares en el caso de que la OTAN ataque al país.

“La línea roja es la frontera estatal. Si la cruzan, la respuesta será instantánea. Nos estamos preparando para ello. Hablo honesta y abiertamente”, aseveró el mandatario en Minsk, al comentar en qué casos se utilizarían este tipo de armas.

“Usaremos armas nucleares y pueden respondernos. Y a Rusia también. Por eso Rusia utilizará todo su arsenal y esto ya (significaría) una guerra mundial. Occidente no quiere eso, ellos no están preparados para eso”

El mandatario recordó que el pasado 17 de septiembre durante un foro patriótico ya había dicho que “un ataque a Bielorrusia significa la tercera guerra mundial”. “Agradezco al (presidente ruso Vladimir) Putin por confirmar recientemente, cuando modificó la doctrina nuclear [rusa], que, en caso de un ataque a Rusia y Bielorrusia, usaremos armas nucleares”.

Putin subrayó que Moscú se reserva “el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión”. “Todas estas cuestiones fueron acordadas con la parte bielorrusa, con el presidente de Bielorrusia”, detalló entonces.

Además, el jefe del Estado bielorruso reiteró su “firme postura” de resolver la situación en Ucrania mediante negociaciones.

“Nosotros, como dije abiertamente, mantenemos contactos con la parte ucraniana a través de ciertos canales. […] Zelenski de momento no escucha y no quiere escuchar nada de esto”, dijo. “¿Por qué? Porque los estadounidenses los están empujando hacia esta guerra”, resumió Lukachenko.

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, prometió el jueves al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que trabajará para que Ucrania “prevalezca” en la guerra contra Rusia, y destacó la importancia de que Washington mantenga su papel de liderazgo global y no se deje seducir por el aislacionismo.

Harris también aludió durante sus declaraciones a su rival republicano para las elecciones del 5 de noviembre, el expresidente Donald Trump, aunque no llegó a mencionarlo por su nombre.

“Estas propuestas son las mismas que las de (Vladimir) Putin. Y seamos claros, no son propuestas de paz. En su lugar, son propuestas de rendición, lo cual es peligroso e inaceptable”, manifestó con especial fuerza.

Harris defendió la importancia de que Estados Unidos mantenga su liderazgo en el mundo, una de las premisas de la política exterior del presidente estadounidense, Joe Biden.

“La historia nos recuerda que Estados Unidos no puede y no debe aislarse del resto del mundo. El aislamiento no es protección. Por eso, Estados Unidos apoya a Ucrania, no por caridad, sino porque es parte de nuestros intereses estratégicos”

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata