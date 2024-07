La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 876 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 18 de julio 2024, Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso dice que Rusia estaría dispuesta a trabajar con Donald Trump si hay respeto mutuo.

En otro tema, sólo 15 atletas rusos podrán competir como neutrales en los Juegos Olímpicos de París, según la lista definitiva publicada el jueves por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La lista incluye a siete tenistas, tres piragüistas, tres ciclistas, un nadador y una gimnasta en trampolín, frente a los 335 que participaron también sin bandera en Tokio, cuando aún no había empezado la guerra en Ucrania.

Según la prensa rusa, un total de 21 atletas, en su mayoría luchadores y judokas, renunciaron a competir en los Juegos pese a recibir el visto bueno del COI.

Las federaciones de ambas disciplinas adujeron que el COI impidió la participación a algunos de sus mejores deportistas, por lo que optaron por renunciar en pleno.

Por decisión del COI, todos los deportistas rusos serán neutrales -no portarán símbolos nacionales y no podrán escuchar su himno- y además no habrá representación rusa en los deportes de equipo.

Algunos países, entre ellos la propia Ucrania, amenazaron con boicotear los JJOO como ocurrió en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984 si el equipo ruso participaba en su totalidad.

Como alternativa, Rusia ideó los Juegos Mundiales de la Amistad, en los que debían participar en septiembre aquellos atletas excluidos de las Olimpiadas, pero Moscú ya adelantó que dicha competición será pospuesta hasta 2025.

Volodími Zelenski dice que Vladimir Putin ha fracasado en su intento por dividir a Europa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, invocó este jueves el espíritu de valentía del antiguo primer ministro británico Winston Churchill y resaltó que Vladimir Putin “ha fracasado” en conseguir la división de Europa.

En la inauguración de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en el palacio de Blenheim, a las afueras de Londres, lugar de nacimiento de Churchill, Zelenski recordó que fue la valentía lo que distinguió al estadista británico y, con ese espíritu, dijo que es importante que los europeos estén “unidos”.

Zelenski criticó la supuesta misión de paz del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, y sus reuniones con el presidente ruso.

En clara referencia a Orbán, el líder ucraniano advirtió de que Vladimir Putin intentará sembrar semillas de división en Europa y que algunos se sentirían tentados a traicionar y debilitar a sus vecinos.

Así como el mundo mira hacia lo conseguido por Churchill, en referencia a la victoria sobre la agresión nazi en la II Guerra Mundial, Zelenski se preguntó por las futuras generaciones que mirarán atrás hacia la actual situación en Ucrania.

“¿Será Europa un continente que no se rinde ni se vende a los tiranos? ¿Será el suyo un continente de naciones y comunidades? Veremos cuánto nos ha ayudado la valentía de las generaciones anteriores y nos ha asegurado esta Europa para nosotros y para nuestros hijos” Volodímir Zelenski en la cumbre de la Comunidad Política Europea

Zelenski instó a todos los países a apoyar los esfuerzos de paz y a mostrar liderazgo, por considerar importante que los países de todo el mundo sean valientes e ignoren intentos de chantaje.

“Se necesitan esfuerzos conjuntos por el bien de la paz. Cuando el agresor pierde, el mundo gana” Volodímir Zelenski en la cumbre de la Comunidad Política Europea

Resaltó además que el presidente ruso “no ha conseguido nada significativo” en su intervención bélica y que la actual lucha debe ser ganada con armas y diplomacia.

Agregó que cuanto más efectivas sean las defensas de su país, más indefenso estará Putin.

El armamento permitirá destruir lanzamiento de misiles rusos dirigidos a civiles ucranianos y se destruirá una mayor parte de su capacidad para continuar la guerra, puntualizó.

Agradeció a los países que apoyan a Ucrania de cara a su incorporación en la Unión Europea (UE), así como a ser parte de la Alianza Atlántica y organizar la Cumbre de la Paz de Ucrania.

“Esto demuestra que incluso en las circunstancias más difíciles, la UE puede cumplir sus promesas”, afirma.

Volodímir Zelenski en Cumbre para la paz de Ucrania en Suiza (EFE)

Para la paz incorporación del Dombás a Rusia “no es negociable”: Serguéi Lavrov

Serguéi Lavrov, ministro ruso de Exteriores dijo en una rueda de prensa en la ONU cual sería su no negociable para Rusia para alcanzar la paz con Ucrania.

El ministro dejó claras cuáles son las líneas rojas: todos los territorios que celebraron referéndums unilaterales para su incorporación a Rusia son ahora un asunto “no negociable, no hay discusión al respecto”.

“Ahora son parte de la Federación y está consagrada en nuestra constitución, no podemos dejarlos solos”, dijo, en referencia a las cuatro regiones -Donetsk, Lugansk, Zaporiya y Jerson- que en 2022 votaron mayoritariamente su anexión a Rusia, aunque fueron votaciones no reconocidas internacionalmente.

Pero lamentó que todo atisbo de negociaciones para acabar con la guerra de Ucrania se tropiece con la negativa de lo que llamó Occidente y de la Unión Europea, a la que criticó por marginar a quienes, como es el caso del gobierno húngaro de Víktor Orban, abogan por buscar desde ahora mismo una salida negociada a la guerra.

Al respecto, descartó por completo el plan de paz de 10 puntos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que calificó de “extremadamente arrogante”, y lo contrapuso con el que llamó “plan de China”, que según él fue mejorado con ciertas propuestas de Brasil y que podría servir como base negociadora.

Serguéi Lavrov. Acusaciones. (AP)

Rusia dispuesta a trabajar con Donald Trump si hay respeto mutuo

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el miércoles que su país está dispuesto a trabajar con un eventual Gobierno estadounidense de Donald Trump siempre que exista “un diálogo equitativo y mutuamente respetuoso”.

Preguntado en rueda de prensa en la ONU sobre la posible victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre (que los sondeos dan por segura), Lavrov contestó que Rusia está “lista para trabajar con cualquier líder que el pueblo americano elija”, pero recalcó que debe ser sobre la base del respeto mutuo.

Recordó además que durante el anterior gobierno de Trump (2017-21) “hubo un diálogo constante pese a las sanciones muy graves” que Estados Unidos impuso contra Rusia, y subrayó que ese diálogo “es útil en todos los casos”, pero ha desaparecido por completo desde que comenzó la guerra de Ucrania.

También hubo preguntas referidas al candidato a vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, que se ha mostrado muy crítico con el apoyo total de su país a Ucrania y ha sugerido que Estados Unidos debería desentenderse de ese conflicto.

“Él está a favor de la paz, a favor de terminar con la asistencias que se está prestando, y solo podemos aplaudirlo porque es justamente lo que necesitamos: dejar de surtir sin parar armas a Ucrania, y así terminará la guerra y podemos empezar a buscar soluciones”, comentó Lavrov.