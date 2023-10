La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 588 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 4 de octubre 2023, Blinken intenta convencer a los escépticos en Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania.

Los barcos de la Flota Rusa han dejado de acercarse a la parte occidental del mar Negro por temor a los crecientes ataques con drones y misiles por parte de Ucrania, y se repliegan en sus costas sin arrimarse siquiera a la extremidad oeste de la península ocupada de Crimea, según declaró hoy una portavoz militar ucraniana.

”Actualmente, los barcos y botes de la Flota del mar Negro de la Federación Rusa no navegan en dirección al mar territorial de Ucrania”, dijo la jefa del centro de prensa del comando operativo Sur ucraniano, Natalia Gumeniuk.

Según la portavoz militar, los barcos rusos se repliegan junto al territorio ribereño que pertenece a la Federación Rusa y “de vez en cuando aparecen cerca de la costa de Crimea, pero no osan a acercarse al cabo de Tarjankut”, el extremo más occidental de esta península ucraniana ocupada desde 2014 por Rusia.

La inteligencia militar británica había afirmado este lunes que la Flota Rusa del mar Negro está trasladando “sus actividades” al puerto de Novorossíisk, en territorio de la Federación Rusa situado al noreste de ese mar, debido al riesgo de ataques contra sus efectivos en el puerto de Sebastopol.

Este puerto del suroeste de Crimea es la principal base de la Flota Rusa del mar Negro y fue atacado en septiembre con misiles por Ucrania, en un ataque en el que sufrieron daños un submarino y un buque militar ruso en el que, según Kiev, murieron decenas de militares que estaban a bordo.

Según Gumeniuk, la aviación rusa ataca la isla de las Serpientes, bajo control ucraniano y situada en la zona noroccidental del mar Negro, con bombas aéreas -que permiten a los cazas que las lanzan no acercarse al objetivo- para demostrar su capacidad de seguir bloqueando la navegación civil a costas ucranianas.

En los últimos días, Ucrania ha reabierto a la navegación comercial parte de sus puertos marítimos sobre los que Rusia declaró un bloqueo a mediados de julio al dar por terminado el llamado acuerdo del grano, por el que se comprometió durante un año a permitir las exportaciones agrícolas ucranianas desde tres puertos de Odesa.

Ucrania ha creado este nuevo corredor, que funciona bajo la protección de la Armada ucraniana, de manera unilateral, después de haber intensificado los ataques contra la Flota Rusa en todo el mar Negro para alegar a sus buques militares de las costas que Kiev controla.

Reportera rusa que protestó en televisión condenada a cárcel en ausencia

Una periodista rusa exiliada que protestó en directo en la televisión estatal contra la operación en Ucrania recibió el miércoles una condena de ocho años y medio de cárcel en ausencia por difundir “falsedades” sobre el ejército, dijo la fiscalía.

Marina Ovsiannikova, de 45 años, mostró una pancarta durante un programa de noticias vespertino en marzo de 2022, pero fue sentenciada por otra protesta que protagonizó frente al Kremlin en julio de ese año.

“El tribunal sentenció a Ovsiannikova a ocho años de cárcel y seis meses que deben cumplirse en una colonia penal de régimen general”, dijo la oficina de la fiscalía de Moscú.

Ovsiannikova, juzgada en ausencia, dejó Rusia en octubre de 2022 después de escapar del arresto domiciliario en el que se encontraba con su hija de once años.

En una declaración publicada el martes antes de la sentencia, dijo que los cargos contra ella eran “absurdos y motivados políticamente”.

“Decidieron machacarme por no tener miedo y llamar las cosas por su nombre”, denunció.

“Por supuesto, no admito mi culpa. No niego ninguna de mis palabras. Tomé una decisión muy dura, pero la única moralmente correcta en mi vida, y ya he pagado un precio suficientemente alto por ello”, aseguró.

Desde que Rusia lanzó su operación contra Ucrania el año pasado, las autoridades lanzaron una represión sin precedentes contra los disidentes, encarcelando o multando a decenas de personas que se oponen al conflicto.

Periodista Marina Ovsyannikova protesta en televisora de Rusia contra guerra con Ucrania (Tomado de video)

Primer ministro británico urge a países occidentales a “dar medios” a Ucrania para “terminar el trabajo”

El primer ministro británico, Rishi Sunak, pidió este miércoles a los países aliados que continúen suministrando armas a Ucrania para “terminar el trabajo” y detener la invasión rusa, en el momento en que la ayuda militar de algunas naciones occidentales parece ser cuestionada.

“Le digo a nuestros aliados que si ofrecemos los medios necesarios al presidente (Volodímir) Zelenski, los ucranianos terminarán el trabajo”, afirmó el jefe del gobierno conservador en un discurso, en la última jornada del congreso de su partido en Mánchester (norte de Inglaterra).

Sunak recordó en su alocución que Londres fue el primer país que suministró carros de combate al ejército ucraniano.

“Estoy orgulloso de poder decir que lideramos al mundo en suministrar ayuda a Ucrania. Fuimos el primer país en enviar carros de combate, abriendo la puerta a que otros diez nos siguieran. Fuimos el primer país en enviar armas de largo alcance, siguiéndonos Francia y Estados Unidos. Fuimos el primer país en entrenar a pilotos ucranianos. Ahora otros doce países nos han seguido” Rishi Sunak, primer ministro británico

Volodímir Zelenski se reúne con Rishi Sunak, primer ministro británico (EFE)

Blinken intenta convencer a los escépticos en Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, admitió el martes que hay escepticismo en el país sobre seguir apoyando a Ucrania ante la invasión rusa pero defendió que se trata de una cuestión de “interés nacional”.

”Los estadounidenses se sienten un poco frustrados porque parece que nosotros nos ocupamos de gran parte de la carga, pero el resto del mundo está haciendo un trabajo notable” Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos en una charla en el Instituto Baker de la Universidad de Rice Houston

Blinken dio estas declaraciones horas después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyera a su presidente, el republicano Kevin McCarthy, tras una rebelión interna de los congresistas más extremistas del partido.

La incertidumbre en el Congreso deja ahora en el aire, entre otras cuestiones, el futuro de la ayuda militar a Ucrania, que los republicanos más alineados con el expresidente Donald Trump han cuestionado.

Con más de 40 mil millones de dólares (unos 38.210 millones de euros), Estados Unidos es hasta la fecha el mayor donante de asistencia militar para Ucrania desde el inicio de la guerra.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Estados Unidos no está solo, puesto que desde el inicio de la invasión en 2022 se ha formado una “coalición extraordinaria” de unos 50 países que se han comprometido a apoyar a Ucrania en la guerra.

Denunció que la Rusia de Vladimir Putin está vulnerando los “principios del orden internacional” y reivindicó la necesidad de defenderlos ahora para evitar que Moscú invada a otros países más adelante.

”No se trata solo de apoyar a los ucranianos. Si no defendemos los principios centrales del sistema internacional, abriremos la caja de Pandora y no será bueno para nosotros. Esto es lo que está en juego” Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unido

En el mismo evento universitario, el exsecretario de Estado James Baker, quien ejerció entre 1989 y 1992 en la Administración del republicano George H. W. Bush, opinó que Biden está “haciendo lo correcto” al apoyar a Ucrania.