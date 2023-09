La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 582 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 28 de septiembre 2023, Ucrania más cerca de la OTAN, según Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica.

Este jueves Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania recibió en Kiev al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en una visita sorpresa.

Además, Zelenski, reclamó este jueves en Kiev al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, más sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a los “ataques rusos contra infraestructuras” energéticas.

“El secretario general aceptó esforzarse para ayudarnos” y “movilizar a los miembros de la alianza”, afirmó Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con Stoltenberg en Kiev. “Debemos atravesar este invierno juntos, para proteger nuestras infraestructuras energéticas y la vida de nuestros conciudadanos”, declaró.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se disculpó el miércoles por el homenaje que el Parlamento canadiense ofreció el pasado viernes a un excombatiente nazi de las Waffen-SS durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

”En nombre de esta cámara, me gustaría disculparme de forma sincera por lo que pasó el viernes y por la situación en la que se colocó al presidente Zelenski y a la delegación ucraniana.

Trudeau se disculpó en nombre de Canadá pero no admitió responsabilidad personal por este escándalo a pesar de la presión de la oposición, cuyo líder, el conservador Pierre Poilievre, lo ha calificado como “el mayor bochorno diplomático” de la historia del país.

El primer ministro tampoco contestó de forma directa a las preguntas de la oposición de si ha conversado personalmente con Zelenski para disculparse por el homenaje a Yarsolav Hunka, un canadiense de origen ucraniano de 98 años que fue un soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Hunka fue invitado al Parlamento por el presidente de la Cámara Baja, Anthony Rota, que ayer dimitió y asumió que él era el único responsable de la invitación del excombatiente nazi.

Hunka formó parte de la 14ª División de Granaderos SS, formada por ucranianos que lucharon contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

A invitación de Rota, Hunka estuvo presente durante el discurso que Zelenski pronunció el viernes en la Cámara Baja.

En medio de la sesión, Rota señaló la presencia de Hunka y lo presentó, entre el aplausos de todos los existentes, incluido Zelenski y Trudeau, como “un héroe” y “un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos y sigue apoyando a las tropas incluso a sus 98 años de edad”.

Dos días después, organizaciones judías canadienses revelaron el pasado de Hunka, lo que inició un escándalo internacional que está siendo aprovechado por Rusia para criticar tanto a Canadá como Ucrania.

Rusia incrementará en un 67. 65 % su gasto militar para 2024 con respecto al de este año, según un documento publicado hoy por el Ministerio de Finanzas ruso sobre el presupuesto federal 2024-2026.

Mientras que este año el gasto asciende a 6.5 billones de rublos (66 mil 730 millones de dólares), el próximo año aumentará a 10.8 billones de rublos (111 mil 870 millones de dólares) a fin de financiar el presupuesto bélico derivado de su guerra en Ucrania.

Para los siguientes dos ejercicios, 2025 y 2026, el Ministerio de Finanzas ruso prevé gastos algo menores en defensa: de 8.6 billones de rublos (88 mil 800 millones de dólares) y 7.5 billones de rublos (77 mil 210 millones de dólares).

Los gastos en defensa en 2024 estarán entre los más altos del presupuesto ruso, superados solo por los de política social, que Finanzas estimó en 20.7 billones de rublos (214 mil 020 millones de dólares), casi el doble que la partida militar.

El gasto militar ruso fue relativamente estable hasta 2021, antes de la guerra en Ucrania, cuando fue de 3.6 billones de rublos (36 mil 890 millones de dólares), pero se incrementó prácticamente al doble para 2023.

Finanzas no incluye los datos de 2022 en su informe.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, justificó hoy el incremento del gasto militar ruso, al señalar que “es absolutamente necesario, ya que continuamos en un estado de guerra híbrida desatada contra nosotros, (y) continuamos la operación militar especial”.

”Y eso demanda de grandes gastos”, zanjó en su rueda de prensa diaria.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este jueves en Kiev que Ucrania está ganando terreno a Rusia en su contraofensiva y que el país se encuentra “más cerca que nunca” de la Alianza Atlántica.

Stoltenberg también subrayó que Ucrania “está más cerca que nunca de la OTAN” tras las decisiones de los líderes aliados en su cumbre del pasado julio, en la que simplificaron el proceso para que el país acceda a la organización transatlántica, estrecharon los lazos políticos y acordaron un programa para que sus fuerzas sean más interoperables.

Stoltenberg puso de relieve el “esfuerzo colectivo” de todos los aliados, cuyo apoyo militar a Ucrania asciende ya a 100 mil millones de euros, de los cuales la mitad corresponde a Estados Unidos y, la otra mitad, a los aliados europeos y Canadá.

En ese contexto, celebró el anuncio de Estados Unidos y Ucrania de que van a producir conjuntamente sistemas armamentísticos, incluyendo defensas aéreas, y confió en que mañana salgan más “noticias alentadoras” del Foro Internacional de la Industria de Defensa que se celebra en Kiev, en el que participarán la OTAN y más de una veintena de países, comentó.

Stoltenberg también confirmó que la Alianza ha puesto en marcha contratos marco por valor de 2 mil 400 millones de euros para impulsar la fabricación de munición, especialmente la de 155 milímetros que se usa en artillería, misiles guiados antitanques y tanques.

Portavoces de Kiev han advertido en las últimas semanas de la posibilidad de que Rusia inicie una nueva campaña de ataques aéreos contra infraestructuras energéticas ucranianas coincidiendo con la llegada del frío.

Las fuerzas rusas ya atacan todos los días otras infraestructuras críticas ucranianas con distintos tipos de armamento.

”Sólo durante la pasada noche, los terroristas rusos utilizaron más de 40 shaheds”, dijo por su parte Zelenski en referencia a los drones iraníes que Rusia dispara a diario contra territorio ucraniano para dañar infraestructuras portuarias, agrícolas o energéticas y agotar la munición defensiva ucraniana.

El presidente ucraniano advirtió de las consecuencias que este tipo de ataques -que desde mediados de julio se centran en destruir la capacidad exportadora del sector agrícola ucraniano- tienen para la estabilidad alimentaria de los mercados globales.

Zelenski insistió en la necesidad de que se refuerce la capacidad de defensa aérea de Ucrania para hacer frente a la intensidad de estos ataques que Rusia lanza cada noche contra territorio ucraniano.

”Rusia podría deponer las armas y terminar esta guerra hoy. Ucrania no tiene esa opción. Que se rinda Ucrania no significa paz, sino una ocupación brutal rusa. Una paz a cualquier precio no será paz en absoluto”

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN