La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 434 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Moscú, Kiev y Ankara negociarán el viernes la extensión del acuerdo del exportación del grano

La renovación del llamado “acuerdo del grano”, cuyo último plazo expira el próximo día 18, será negociada por los viceministros de Defensa de Rusia, Ucrania y Turquía en una reunión en Estambul el próximo viernes.

Así lo anunció hoy el ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, avanzando que “las partes esperan” que se logre extender el plazo de vigencia del acuerdo que permite exportar cereal y otros productos agrícolas por un corredor seguro en el Mar Negro.

”Nuestra esperanza es que el acuerdo sobre cereales continúe sin ninguna interrupción, porque este acuerdo es muy importante para los países necesitados, así como para la paz y la estabilidad regionales”, dijo Akar, citado por la agencia estatal turca Anadolu.

”En este contexto, podemos decir que las partes esperan que se amplíe el plazo. Nuestro deseo es prorrogar esta iniciativa sin problemas”, Hulusi Akar

La “Iniciativa de Granos del Mar Negro” fue sellada originalmente en julio del año pasado por Ucrania y Rusia con el apoyo de Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para un plazo de 120 días renovable por el mismo período, si no lo abandona ninguna de las partes.

El 18 de marzo, Moscú accedió a extender la vigencia del pacto pero solo por 60 días y ha amenazado con no prorrogarlo más si no se cumplen no hay progresos para facilitar la salida de fertilizantes y alimentos rusos a los mercados internacionales.

Rusia denuncia que esas exportaciones, cuya facilitación fue acordada con la ONU en paralelo al acuerdo para dar salida al grano ucraniano, afrontan dificultades sobre todo por los efectos colaterales de las sanciones que Occidente le ha impuesto por su agresión contra Ucrania.

El Kremlin demanda la reconexión del banco Rosselkhozbank al sistema de comunicaciones financieras SWIFT, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, así como de repuestos y servicios para ella, y la eliminación de restricciones en materias de seguro y libre acceso a los puertos.

Pide también la puesta en funcionamiento del amonioducto Togliatti-Odesa, paralizado desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, y el desbloqueo de las cuentas y activos en el extranjero de las compañías rusas vinculadas con la producción y el transporte de alimentos y fertilizantes.

Zelenski es recibido en Helsinki por el presidente de Finlandia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, fue recibido hoy en el palacio presidencial de Helsinki por su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, en el primer acto de la visita del jefe del Estado ucraniano al país nórdico.

En presencia de sus dos delegaciones, ambos líderes escucharon los himnos nacionales de sus países interpretados por una banda militar y se saludaron a las puertas del palacio antes de la reunión oficial.

Zelenski fue aclamado a su llegada en coche oficial por los finlandeses que seguían la ceremonia desde la calle.

Antes de ingresar en el palacio con sus delegaciones, Zelenski y Niinisto pasaron revista a los militares finlandeses presentes en el acto

Además del encuentro con su homólogo, Zelenski tiene previsto reunirse en Helsinki con los primeros ministros de Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, en lo que la diplomacia finlandesa ha llamado “la cumbre nórdico ucraniana”.

Rusia acusa a Ucrania de haber intentado asesinar a Putin, tras ataque de drones contra el Kremlin

Rusia aseguró este miércoles que derribó dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin y denunció un intento de asesinato del presidente Vladimir Putin.

“Dos drones dirigidos al Kremlin, fueron desactivados, gracias a la utilización de sistemas de radar. Vemos estas acciones como un intento de acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente” El Kremlin, presidencia rusa

Ante el supuesto ataque, la Presidencia de Rusia amenazó con fuertes represalias.

Según la Presidencia rusa, “dos drones se dirigían al Kremlin” y “como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha radioelectrónica, los dispositivos fueron inutilizados”.

Los drones y sus fragmentos cayeron no obstante en el recinto del Kremlin, sin causar víctimas ni daños materiales, aseguró.

El Kremlin considera “estas acciones como un ataque terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente de la Federación Rusa, perpetrado en vísperas del Día de la Victoria y del desfile militar del 9 de mayo, en el que está prevista la asistencia de invitados”.

El único presidente extranjero que confirmó su asistencia a la celebración en la plaza Roja es el líder kirguís, Sadir Zhapárov.

El Kremlin aseguró que Putin “no resultó herido” y que “continúa trabajando como de costumbre”.

Eso sí, la Presidencia advirtió que Rusia “se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el desfile militar en la plaza Roja se mantiene tal y como estaba previsto.

En videos de redes sociales es posible ver el supuesto momento del ataque de los drones contra una de las estructuras del Kremlin, pero de este sólo ve observa humo.