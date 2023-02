La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 370 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 28 de febrero 2023 la guerra llegó a su día 370 en el que las hostilidades continúan en especial en las zonas que rodean a Bajmut, bastión ucraniana que los rusos han intentado tomar desde hace días.

Mientras que Jens Stoltenberg, jefe de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), promete que Ucrania sí será miembro pero a largo plazo.

Los ataques sobre pasan las fronteras del mundo real, porque autoridades rusas afirmaron el martes que varias estaciones regionales de radio y televisión que recientemente trasmitieron alertas de ataque aéreo fueron víctimas de “hackers”.

Tales alertas son comunes en Ucrania, que suele ser atacada por drones y misiles, pero en Rusia estás limitadas a las regiones fronterizas con el conflicto.

“Como resultado del pirateo de los servidores de estaciones de radio y canales de televisión en algunas regiones del país, se transmitió información del anuncio de una alerta de ataque aéreo”, dijo en un comunicado el ministerio ruso de Emergencias.

“Esta información es falsa y no corresponde a la realidad”, agregó.

La prensa rusa informó que las alertas fueron transmitidas en las regiones de Bélgorod y Vorónezh, fronterizas con Ucrania, así como las cercanías de Moscú y San Petersburgo y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

El ministerio de Emergencias señaló que un ataque cibernético similar desató la semana pasada alertas aéreas en toda Rusia.

En el frente diplomático, China, hasta ahora poco comprometida en el conflicto, presentó la semana pasada una propuesta de 12 puntos para una “solución política” en la que urge al diálogo entre rusos y ucranianos.

Aunque los aliados occidentales acogieron este plan de Pekín con escepticismo, el presidente Volodímir Zelenski se dijo dispuesto a “trabajar” con China y anunció su intención de reunirse con su par Xi Jinping.

Para el Kremlin, en cambio, no se dan “por ahora” las condiciones para una solución “pacífica” al conflicto.

Rusia afirma que derribó dos drones ucranianos contra infraestructura civil

Rusia afirmó el martes que derribó en la noche dos drones ucranianos dirigidos contra infraestructuras civiles en el sur del país, según el Ministerio de Defensa.

“El régimen de Kiev intentó atacar con drones dos centros de infraestructuras civiles en la región de Krasnodar y en la República de Adigueya. Los dos drones... fueron neutralizados sin causar daños” Ministerio de Defensa ruso en un comunicado

Este anuncio se produce horas después de que las autoridades de Briansk, otra región rusa, fronteriza con Ucrania, afirmaran que un dron ucraniano había sido derribado en la zona.

El incidente no causó “ni víctimas ni daños”, aseguró en Telegram el gobernador regional, Alexander Bogomaz.

En otra región limítrofe con Ucrania, Belgorod, se encontraron en la noche restos de tres drones en las calles de los barrios residenciales de la principal ciudad, según las autoridades locales.

Aunque se reporta que un dron sí se estrelló este martes cerca de un pueblo de la región de Moscú, informó el gobernador local, quien añadió que “probablemente” tenía como objetivo una infraestructura civil, en medio del temor a ataques ucranianos en Rusia.

“No hay víctimas ni destrucción sobre el terreno”, dijo el gobernador Andréi Vorobiov en Telegram, añadiendo que el dron se había estrellado cerca de la localidad de Gubastovo, a unos 100 kilómetros al sureste de Moscú.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, localidades e infraestructuras de las regiones rusas fronterizas con la antigua república soviética han sido blanco de ataques, sobre todo de drones, a menudo mortales, atribuidos por Moscú al ejército ucraniano.

Dron (Cortesía)

Jens Stoltenberg: Ucrania será miembro de la OTAN pero “a largo plazo”

Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN pero “a largo plazo”, afirmó este martes el secretario general de la Alianza Atlántica, en respuesta al pedido de adhesión de Kiev en plena invasión rusa.

“Los países de la OTAN están de acuerdo en que Ucrania se convierta en miembro de la alianza, pero es una perspectiva a largo plazo” Jens Stoltenberg durante una visita a Finlandia, candidata a la adhesión

La entrada de Ucrania en la OTAN es una línea roja absoluta para Moscú, que precisamente se valió de esa posible adhesión para justificar su invasión.

“La cuestión ahora es garantizar que Ucrania siga siendo una nación independiente y soberana, y para eso tenemos que apoyar a Ucrania. La guerra del presidente Putin en Ucrania continúa, y no hay ninguna señal de que vaya a cambiar de planes. Quiere controlar Ucrania y no se prepara para la paz, sino para más guerra” Jens Stoltenberg durante una visita a Finlandia, candidata a la adhesión

Igualmente, “debemos encontrar marcos que garanticen que el presidente Putin y Rusia no vuelven a invadir Ucrania”, dijo al lado de la primera ministra finlandesa, Sanna Marin.

Stoltenberg añadió por otro lado que “ha llegado la hora” de que Turquía y Hungría ratifiquen la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN.

Ankara y Budapest son los únicos de los 30 miembros de la OTAN que no han validado aún la entrada de los dos países nórdicos en la alianza.

Al calor de la guerra de Ucrania y temerosas de su seguridad, tanto Suecia como Finlandia dieron el paso de pedir la entrada en la alianza y acabar con décadas de neutralidad militar.

“Tanto Finlandia como Suecia han cumplido con lo que habían prometido en su acuerdo trilateral con Turquía el pasado junio en Madrid” Jens Stoltenberg durante una visita a Finlandia, candidata a la adhesión

Ankara está bloqueando especialmente la entrada de Suecia, y podría ratificar solamente la adhesión de Finlandia.

Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (EFE/Oliver Hoslet)

Ucrania admite situación muy tensa cerca de Bajmut, asediada por Rusia

El ejército de Ucrania afirmó este martes que la situación es “extremadamente tensa” en torno a Bajmut, ciudad asediada del este del país, donde se concentran los combates y que los rusos intentan rodear.

Desde el verano boreal, las tropas de Moscú buscar tomar esta ciudad, que se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región industrial de Donbás (este).

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que estuvo en la zona en diciembre, prometió defender la ciudad “tanto tiempo como fuera posible”.

“La situación en los alrededores de Bajmut es extremadamente tensa”, reconoció el martes Oleksander Syrskyi, citado por el centro de prensa oficial del ejército.

“El enemigo ha enviado al ataque a las unidades mejor preparadas (del grupo paramilitar) Wagner que intentan romper la defensa de nuestras tropas y rodear la ciudad”, añadió.

El jefe del grupo Wagner, Yevgueny Prigozhin, anunció el sábado la captura por sus hombres del pueblo de Yahidne, situado en la periferia norte de Bajmut. En enero, ya cayó Soledar, y en febrero Krasna Gora, también en el norte.

En las últimas semanas, las fuerzas rusas han avanzado lentamente hacia la toma de Bajmut, que contaba con unos 70 mil habitantes antes de la invasión el 24 de febrero de 2022.

Los rusos lograron cortar tres de las cuatro carreteras de suministro ucraniano. Sólo queda como vía de salida la que lleva hacia Chasiv Yar, unos 15 kilómetros más al oeste, al sur de la cual intentan llegar las fuerzas de Moscú.

Bajmut ha quedado en gran parte destruida por los combates.

El gobernador de la región de Donetsk (este), Pavlo Kyrylenko, informó a mediados de febrero que menos de 5 mil civiles, entre ellos unos 140 menores , permanecían en la ciudad pese al peligro de los combates.

Zelenski reconoció el lunes por la noche que la situación de sus tropas en los alrededores de Bajmut se estaba “complicando cada vez más”.

Según el centro de reflexión Institute for the Study of War, Rusia “pone en práctica nuevas tácticas de asalto” formando grupos más pequeños y móviles.

El Estado Mayor ucraniano también informó el martes de combates en otros puntos del frente: en Kupiansk, en el nordeste, Avdiivka, cerca del bastión separatista de Donetsk, y Limán, una ciudad del este arrebatada a los rusos en septiembre.

Estos enfrentamientos tienen lugar cuando la guerra en Ucrania acaba de entrar en su segundo año.

Desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, Moscú ha sido objeto de una avalancha de sanciones por parte de las potencias occidentales. Y Kiev ha conseguido infligir duros reveses en el terreno, gracias a la ayuda militar y financiera de sus aliados.