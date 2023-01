La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 327 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 19 de enero 2023 la guerra llegó a su día 327, en el que Rusia amenazó con quemar todos los tanques occidentales que tenga Ucrania.

Asimismo, desmintió haber atacado el edificio residencial en la ciudad de Dnipró de Ucrania, donde murieron al más 30 civiles, tal como acusó el gobierno de Volodimir Zelenski.

Por otra parte los militares rusos están recurriendo al uso de presos para satisfacer las demandas de producción de armamento ante la guerra en Ucrania, según el último parte de inteligencia del ministerio británico de Defensa.

En noviembre de 2022, Uralvagonzavod (UVZ), el fabricante de tanques más grande de Rusia, dijo a los medios locales que emplearía a 250 prisioneros después de reunirse con el Servicio Penal Federal (FSIN), indica el informe británico.

El Kremlin negó este lunes 16 de enero que las fuerzas rusas atacaran un edificio residencial en Dnipró, en el este de Ucrania, donde un bombardeo el sábado provocó al menos 36 muertos.

De acuerdo con el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, “las fuerzas armadas rusas no bombardean inmuebles residenciales, ni infraestructuras civiles. Bombardean objetivos militares”,además mencionó la posibilidad de que un misil de defensa antiaérea ucraniano haya caído en el edificio.

Según las autoridades ucranianas, al menos 36 personas, incluyendo dos menores, murieron. Este lunes había aún 35 desaparecidos tras el ataque que dejó destruido un edificio residencial en Dnipró.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022, muchos edificios de uso civil fueron alcanzados por bombardeos. Algunas ciudades como Mariúpol en el sudeste quedaron parcialmente arrasadas.

Por su parte, Volodimir Zelenski condenó e el “silencio cobarde” del pueblo ruso tras el ataque con misil contra un edificio en la ciudad de Dnipró (este de Ucrania) que causó 36 muertos.

En su habitual mensaje nocturno, Zelenski señaló que Ucrania recibió mensajes de apoyo de varios países del mundo luego del ataque, que tuvo lugar el sábado.

A continuación, comenzó a hablar en ruso y dijo que quería dirigirse a aquellos rusos que “ni siquiera ahora pudieron pronunciar unas palabras de condena ante este terror”.

Rusia prometió que va a quemar los tanques que los occidentales, especialmente aquellos que el Reino Unido y Polonia, tienen previsto entregar a Ucrania.

“Los tanques se están quemando y se van a quemar”, dijo Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, en su conferencia de prensa diaria por vía telefónica.

El alto funcionario ruso reiteró que los occidentales utilizan Ucrania para “lograr los objetivos antirrusos” y que el Kremlin sigue determinado a lograr “los objetivos de la operación militar especial”, expresión que utiliza para referirse a la ofensiva contra el país vecino lanzada el 24 de febrero del año pasado.

El ejército ucraniano, fortalecido por una creciente ayuda militar y financiera de Occidente, ha repelido al ejército ruso y le infligió duros reveses en 2022.

Pero Ucrania afirma que necesita tanques pesados, blindados ligeros, sistemas de misiles de largo alcance y defensas antiaéreas para vencer definitivamente al ejército ruso y recuperar la totalidad de los territorios que Moscú ocupa en el este y en el sur del país.

El sábado, el Reino Unido anunció la entrega a Kiev de blindados Challenger 2, lo que lo convierte en el primer país en enviar este tipo de material pesado a Ucrania.

Olena Zelenska afirmó el lunes durante una conferencia en Londres que “la violencia y los delitos sexuales” forman parte del “arsenal” de Rusia para “humillar a los ucranianos” y pidió una “respuesta global” de los líderes mundiales.

Desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, “las oportunidades de los ocupantes para humillar a los ucranianos se han ampliado y, desgraciadamente, la violencia y los delitos sexuales forman parte de su arsenal”, aseguró Zelenska.

Olena Zelenska dijo que incluso las esposas de estos militares sabían y, de hecho, alientan a sus esposos a participar en los actos atroces.

“De hecho, las esposas de los militares rusos fomentan esto, dicen: ‘Vamos, viola a esas mujeres ucranianas, simplemente no compartas esto conmigo, simplemente no me lo digas’. Es por eso que tiene que haber una respuesta global a esto”

Olena Zelenska