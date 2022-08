La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 181 después de su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Para este martes 23 de agosto la guerra llega a su día 181 en el que el presidente de Polonia visita Ucrania para reafirmar apoyo frente a Rusia.

También este martes es el velatorio de Darya Dúguina, hija del pensador ultranacionalista y aliado de Vladimir Putin, Alexandr Dúguin, asesinada en un atentado con bomba el pasado sábado.

Además, Vladimir Putin, condecoró a Darya Dúguina de manera póstuma con la Orden Al Valor. El mandatario ruso también calificó de un crimen “vil y cruel” el asesinato de la joven, que ejercía de periodista, politóloga y portavoz de su padre.

El conflicto iniciado el 24 de febrero con la invasión rusa, entrará el miércoles en su sexto mes.

Tras el repliegue de las fuerzas rusas del entorno de Kiev a fines de marzo, los principales combates se concentran en el este de Ucrania, donde Moscú conquistó lentamente terreno antes de entrar en un estancamiento, y en el sur, donde las tropas ucranianas dicen efectuar una lenta contraofensiva.

Sin embargo, Rusia continúa atacando regularmente a ciudades ucranianas con misiles de largo alcance, aunque rara vez apuntan a la capital o sus alrededores.

Oleksii Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, aseguró este martes que el asesinato de Daria Dugina, hija del ideólogo del Kremlin Aleksandr Dugin, fue una “ejecución perpetrada por los servicios secretos rusos y Ucrania no tuvo nada que ver”.

Esto lo dijo Olesksii Danilov, en declaraciones en el Canal 24 ucraniano que reproducen las agencias locales, negó las acusaciones de los servicios secretos rusos, que han implicado a Ucrania en la muerte de Dugina.

”No nos podría importar menos esta persona (Dugúina), realmente no nos importaba. El FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa) lo hizo, y ahora van a decir que fue alguien de nuestro lado quien lo perpetró... no trabajamos así. Nuestros hombres y mujeres tienen tareas más importantes. No estamos involucrados en absoluto en la explosión que mató a esta mujer, es obra de los servicios secretos rusos”

Oleksii Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano