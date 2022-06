La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 120 luego de su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordeno una “operación militar especial” para “liberar” a la región ucraniana de Donbás.

Para este jueves 23 de junio en su día 120 de la guerra se reporta que Ucrania espera luz verde para su candidatura de la Unión Europea (UE).

Mientras que las tropas rusas continúan avanzando en la región ucraniana de Lugansk, en el este de Ucrania, donde han tomado varias poblaciones aunque no han logrado hacerse con el control total de Severodonetsk, enclave administrativo estratégico.

Desde ayer, los asentamientos de Loskutivka y Rai-Oleksandrivka en esa región, que junto a Donetsk forman el Donbás, “han sido ocupados por el enemigo”, anunció este jueves en su página de Facebook el jefe de la Administración Militar Regional, Serhiy Haidai.

Ante estos ataques, un representante de los separatistas prorrusos calificó de “inútil” la resistencia de las fuerzas ucranianas que defienden las ciudades de Lysychansk y Severodonetsk, las últimas zonas de la región de Lugansk que escapan todavía al control de Moscú y sus aliados.

También en las vísperas de la reunión de la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN) Estados Unidos anunciará nuevas medidas para reforzar la seguridad europea en la cumbre de la OTAN que se desarrollará entre el 29 y 30 de junio en Madrid, España a la que asistirá el presidente estadounidense, Joe Biden.

Por otra parte las crisis energéticas y alimentarias que se han dado ante la guerra entre Rusia y Ucrania siguen a la orden del día.

Alemania, argumentando un retraso en algunas reparaciones. Berlín calificó el hecho como un “ataque económico”.

“Si una turbina necesita ser revisada o no es colocada en su sitio tras una reparación... Todo está claro aquí y no hay un doble sentido... Nuestros socios alemanes están al tanto de los ciclos de mantenimiento ... entonces es realmente extraño querer calificar esto como algo político”

Además Dmitri Peskov, afirmó que Rusia sigue siendo un proveedor “fiable”.

Según Moscú, la empresa alemana Siemens retrasó la entrega de componentes para una turbina de compresión que necesitaba ser reparada, lo que obligó a Rusia a recortar las entregas mediante el gasoducto Nord Stream.

Pero para el gobierno alemán esto es una “decisión política” como parte de la tensión entre Rusia y los países occidentales por la guerra en Ucrania.

Alemania activó este jueves el nivel de “alerta” para garantizar el suministro de gas, un mecanismo que coloca al país cerca de medidas de racionamiento, debido a la reducción del flujo.

Rusia ha lanzado ciberataques contra 42 países que apoyan a los ucranianos, entre ellos Estados Unidos, Polonia y las naciones bálticas, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero pasado, según los resultados de una investigación publicados este miércoles por el gigante estadounidense del software Microsoft.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, el presidente de Microsoft, Brad Smith, explicó que las agencias de inteligencia rusas han aumentado la penetración en redes y las actividades de espionaje contra países aliados de Ucrania desde el inicio de la guerra.

La firma con sede en Redmond (Washington) no publicó la lista completa de los 42 países afectados, pero sí citó a algunos, como:

Además de los Ministerios de Exteriores de otras naciones miembros de la OTAN. Mientras que Estados Unidos es el país más afectado por los intentos de ciberataque, y el 63 % del total se dirigieron contra integrantes de la Alianza Atlántica.

La mayoría de las organizaciones atacadas por los cibercriminales rusos son gubernamentales, aunque también incluyen centros de pensamiento, entidades de ayuda humanitaria, empresas de servicios informáticos, compañías energéticas y otros proveedores de infraestructuras clave.

De todos los intentos de ciberataques rusos identificados por Microsoft desde el principio de la guerra, e l 29 % resultaron exitosos , lo que en algunos casos supuso que los piratas informáticos se hicieron con información privada de la organización atacada.

Según la firma creadora del popular sistema operativo Windows, la estrategia rusa en el campo cibernético para la invasión de Ucrania se sustenta sobre tres pilares: ciberataques destructivos contra el país vecino, penetración en redes y espionaje fuera del territorio ucraniano y operaciones digitales para ganar influencia en todo el mundo.

Representantes de países de Balcanes Occidentales dejaron claro este jueves en Bruselas que están perdiendo la paciencia ante el demorado proceso de adhesión a la UE , y advirtieron a Ucrania que no alimente “ilusiones” de un proceso rápido.

En Bruselas, una cumbre europea debe conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a la adhesión, en un escenario en el que los líderes balcánicos ya no disimulan su frustración.

Aunque hay países que llevan esperando años, puesto que Macedonia del Norte es formalmente candidato a la adhesión desde 2005, Montenegro desde 2010, Serbia lo es desde 2012 y Albania desde 2014.

El proceso, sin embargo, se encuentra en un virtual punto muerto ante el veto de Bulgaria a la adhesión de Albania y Macedonia del Norte, a raíz de la agria disputa que mantiene con el gobierno en Skopje por cuestiones históricas y culturales.

La situación es tan tensa que recién el miércoles al mediodía los líderes de los países balcánicos confirmaron de hecho su presencia en la reunión en Bruselas, y hasta ese momento era evidente la posibilidad de un boicot.

La irritación por las interminables negociaciones se tornó más evidente ante la prisa de la UE en conceder el estatus de países candidatos a Ucrania y Moldavia, decisión que debe ser adoptada este jueves en una cumbre europea.

Al llegar a la reunión, el primer ministro de Albania, Edi Rama, dio la bienvenida a Ucrania, pero advirtió que los ucranianos no deberían hacerse demasiadas “ilusiones” sobre su candidatura a la adhesión.

“Macedonia del Norte es candidato desde hace 17 años, si no he perdido la cuenta. Albania, desde hace ocho. De forma que bienvenida, Ucrania. Es bueno que se le reconozca a Ucrania el estatus (de país candidato). Pero espero que los ucranianos no se hagan ilusiones”

Edi Rama, primer ministro de Albania