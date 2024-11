Continúa la guerra en Gaza entre Israel y Hamás, el grupo extremista militar de Palestina; acá te contamos lo más relevante que ha ocurrido en el conflicto armado hoy 11 de noviembre.

A 401 días de que estalló la guerra entre Israel y Hamás tras un ataque del grupo extremista , el número de muertos en la Franja de Gaza supera a los 43 mil 604 palestinos.

Las negociaciones para lograr un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás continúan, mientras tanto siguen los ataques e incursiones militares en varias ciudades de Gaza, Cisjordania, Líbano e Irán.

Guerra entre Israel y Hamás: Hezbolá niega avances en tregua con Israel

Hezbolá desmiente que haya recibido alguna nueva propuesta de tregua en Líbano, mientras que el ministro de Exteriores de Israel, Guideon Saar, aseguró este lunes que los esfuerzos diplomáticos para la paz habían registrado “avances”.

“Hay avances”, ha dicho el titular israelí de Exteriores, Gideon Saar, en una rueda de prensa, en la que ha matizado que “el principal reto será hacer cumplir lo acordado”.

“Estamos trabajando con los estadounidenses en ello. Hay avances y estamos listos para progresar en esas negociaciones”. Guideon Saar

No obstante, Hezbolá señaló que “hasta ahora, no ha llegado nada oficial a Líbano ni a nosotros a este respecto” , “creo que todavía estamos en la fase de tantear el terreno y presentar ideas iniciales, pero hasta ahora no hay todavía nada concreto”, señaló en rueda de prensa el jefe de la oficina de medios de Hezbolá, Mohammad Afif.

Guerra entre Israel y Hamás: Israel reconoce autoria de atentados con bípers

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reivindicó la autoría del atentado con bípers realizado en septiembre en Líbano.

Fue durante una reunión de su gabinete en la que dijo a los ministros que altos funcionarios de defensa y personalidades políticas se oponían la operación, pero él la autorizó.

El portavos de la oficina de Netanyahu señaló que el primer ministro israelí dio luz verde a los ataques con buscapersonas explosivos que causaron decenas de muertos y más de 3 mil 400 heridos entre los miembros de Hezbolá en septiembre.

Explosión de bípers en Líbano y Siria (Especial)

Guerra entre Israel y Hamás: Continúan ataques en la Franja de Gaza

En tanto, se informó que continúan los ataques en la Franja de Gaza, donde al menos 11 personas han muerto entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes 11 de noviembre.

Los médicos denuncian al menos siete muertos en Nuseirat en dos bombardeos, uno de los cuales fue dirigido contra un campamento de personas desplazadas, además de cuatro fallecidos en Beit Lahia .

Por su parte, Israel informó que cuatro aparatos no tripulados procedentes del este se acercaban hacia territorio israelí por el entorno del mar Muerto, a unos 25 kilómetros de la Ciudad Santa.

Señalaron que dos de ellos fueron interceptados antes de entrar en el espacio aéreo de Israel; posteriormente las defensas antiaéreas han interceptado un misil lanzado desde Yemen atribuido a la guerrilla hutí.

Los reportes señalan que en las últimas horas se han registrado más de 51 palestinos muertos y 160 heridos, lo que aumenta a 43 mil 604 el total de víctimas mortales y a 102 mil 929 el número de heridos en Gaza.

Bombardeos en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada (- / AFP)

Guerra entre Israel y Hamás: Continúan ataques en Líbano

En tanto, se indicó que al menos cinco personas murieron tras un ataque israelí en la región de Baalbek-Hermel, en el este de Líbano.

El grupo libanés chií Hezbolá reivindicó el pasado fin de semana un total de 23 ataques con proyectiles y drones contra ciudades y asentamientos en el norte de Israel, y aseguró que aún tiene “suficientes misiles y aviones no tripulados” para continuar la guerra.

Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró el domingo que el grupo chií Hezbolá ha sido derrotado después de que Israel asesinará a sus líderes.

Desde octubre de 2023 han muerto en el Líbano alrededor de 3 mil 900 personas, la gran mayoría de las víctimas son posteriores a finales de septiembre, cuando Israel comenzó una campaña de bombardeos e invadió el Líbano.