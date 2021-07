Gobierno de Francia analiza despidos a trabajadores por no vacunarse contra Covid-19

El Gobierno de Francia analiza la posibilidad de despedir a trabajadores por no vacunarse en contra del coronavirus Covid-19, pese a una votación en rechazo a la medida, en el Parlamento.

La ministra del Trabajo, Elisabeth Borne, explicó que cualquier trabajador de Francia que no se haya vacunado puede ser despedido, a pesar de que el Parlamento rechazó esta posibilidad.

La funcionaria dijo que no se debe dar a entender a los trabajadores que no puede producirse un despido si no hay vacunación, y que se mueven dentro del derecho común del Código del Trabajo para la determinación.

Vacunación obligatoria en Francia

El Parlamento de Francia aprobó la vacunación obligatoria en diversos sectores y extender el pase sanitario, que implica el presentar un certificado de vacunación, de haberse curado de Covid-19 o una prueba negativa, en establecimientos públicos como aviones, cafeterías, cines y trenes.

Esto aplica también a los trabajadores de dichos lugares, y la medida iba a entrar en vigor en agosto, pero han existido manifestaciones en contra de ella.

El parlamento rechazó las sanciones que se previeron de inicio a quienes no tengan el certificado o no se vacunen. Esto fue criticado por la ministra de Trabajo de Francia.

Elisabeth Borne dijo que se deseaba que la ley fijara de qué forma podría recurrirse al despido del trabajador que no se vacune, el cual iría acompañado de indemnizaciones y no podía darse antes de 2 meses de entrada en vigor la medida.

Según la ministra, eliminar estas medidas no significa que no habrá despidos, sino que estarán menos definidos por las leyes de Francia.

La presentación obligatoria de certificados de vacunación ya comenzó a replicarse en México. En Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, se exigirá este documento, que expide la Secretaría de Salud, para entrar a restaurantes, antros, centros de diversión y establecimientos similares.