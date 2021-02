Ginés González García renunció al cargo de Ministro de Salud, tras revelarse que facilitó vacunas contra el Covid-19 a varias personas cercanas.

México. - El ministro de Salud del gobierno de Argentina, Ginés González García renunció a su cargo luego de que se revelara que facilitó la vacuna contra el coronavirus Covid-19 a varias personas cercanas -como el periodista Horacio Verbitsky-, a quienes aún no les correspondía acceder al fármaco.

De acuerdo con lo informado por diferentes medios locales, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, giró la instrucción al jefe de su Gabinete, Santiago Cafiero, para que Ginés González García renuncie a su cargo como ministro de Salud.

Infobae reportó que Alberto Fernández , llamó por teléfono a González García para solicitarle explicaciones por lo ocurrido y en la conversación, los argumentos del funcionario no solo no convencieron al presidente, sino que terminaron por impulsar su decisión de solicitar que renuncie al puesto.

Periodista reveló que se vacunó contra Covid-19 tras llamar a Gines González García

Luego de que circularan diferentes versiones en las que se aseguraba que se daría la renuncia, el propio González García confirmó que se separa del cargo .

El escándalo se desató luego de que el periodista Horacio Verbitsky declaró en un programa de radio que había logrado aplicarse la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, luego de haberlo solicitado de manera directa a Ginés González García.

"Ayer me vacuné. Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”. Horacio Verbitsky

Diputado afirma que se vacunó porque viajaría con Alberto Fernández a México

El periodista cercano al funcionario, no se trató de la única personalidad que accedió a la vacuna, pues también se reveló que el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana -quienes son identificados como legisladores cercanos a Alberto Fernández-, también fueron vacunados sin que fuera su turno.

Cabe destacar que tanto Valdés como Taiana, formaban parte de la comitiva que acompañaría al presidente de Argentina durante la visita de Estado que realizará este fin de semana a México .

Al respecto, el diputado Eduardo Valdés declaró a medios locales que no pensó que el recibir la vacuna se trataba de un acto ilegal y se excusó al señalar que hizo la solicitud porque acompañaría a Alberto Fernández en su visita a la Ciudad México , a donde añadió, pensaba "que tenia que llegar vacunado”.